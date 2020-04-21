Из-за лесных пожаров в Гомельской области хотят сократить сроки охоты

Источник материала: Tut.by

Пожароопасная обстановка в лесах вносит коррективы и в охотничью деятельность. Так, в Гомельской области планируется изменение сроков охоты, сообщили TUT.BY в Министерстве лесного хозяйства.



Фото: Reuters

Если раньше охотиться на птицу можно было до 10 мая, то в этом году зачехлить ружья придется, скорее всего, уже 30 апреля.

Постановление об изменении сроков охоты в лесах Гомельщины Минлесхоз уже направил в Минюст для обязательной юридической экспертизы.