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Из-за лесных пожаров в Гомельской области хотят сократить сроки охоты

21.04.2020 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожароопасная обстановка в лесах вносит коррективы и в охотничью деятельность. Так, в Гомельской области планируется изменение сроков охоты, сообщили TUT.BY в Министерстве лесного хозяйства.


Фото: Reuters

Если раньше охотиться на птицу можно было до 10 мая, то в этом году зачехлить ружья придется, скорее всего, уже 30 апреля.

Постановление об изменении сроков охоты в лесах Гомельщины Минлесхоз уже направил в Минюст для обязательной юридической экспертизы.

 
 
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Если раньше охотиться на птицу можно было вплоть до 10 мая, то в этом году зачехлить ружья придется, скорее всего, уже 30 апреля.
 
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