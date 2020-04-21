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Рассказать о ветеране жители Минщины могут на специальном сайте

21.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На созданном интернет-портале podvig.minsk-region.by каждый желающий может рассказать о своих близких, уроженцах центрального региона, которые приближали как могли День Победы.

На сайте доступен раздел, где можно добавить ветерана в базу данных, заполнив всю информацию, имеющуюся у вас. Таким образом создатели портала хотят сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. Фотографии, имена, звания и должности – всё это должно стать достоянием будущих поколений. 

На сайте также работает раздел «Свидетели Победы». В нем можно ознакомиться с биографиями ветеранов, живущих сейчас в Минской области. Доступна возможность просмотра данных по районам и поиска ветеранов по фамилии.

В рубрике «Видео» собраны тематические фильмы. База будет пополняться новыми видеороликами.

Добавить историю участника Великой Отечественной войны можно как на главной странице, так и в разделе «Добавить участника». После модерации информация появится на сайте.

Сегодня в Минской области проживает более 600 ветеранов Великой Отечественной войны, более 400 являются непосредственными участниками боевых действий. Они – живые свидетели истории. Ветераны бережно хранят воспоминания прошлого, которые помогают нам восстановить и воспроизвести события прошедшей войны, оставившей неизгладимый рубец на сердце родной Беларуси.

 
 
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