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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Специальный репортаж "Территория возрождения" в 21:50 на "Беларусь 1" Трансплантация стволовых клеток и развитие ядерной медицины - направления, над которыми сегодня активно работают в Республиканском научно-практическом центре...

Трансплантация стволовых клеток и развитие ядерной медицины - направления, над которыми сегодня активно работают в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека. Ежегодно здесь проходят обследование более 70 000 белорусов. Также в девяти отделениях стационара каждый год лечат около 15 000 человек. Сюда приезжают иностранцы из 33 стран.Центр много лет сотрудничает с профильными организациями США, Франции, Италии и Японии. Совместно с Американским национальным институтом рака изучают состояние здоровья людей, пострадавших от чернобыльской аварии, в динамике. Подробнее о международном гуманитарном сотрудничестве смотрите в специальном репортаже "Территория возрождения" сегодня после