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Специальный репортаж "Территория возрождения" в 21:50 на "Беларусь 1"

21.04.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Трансплантация стволовых клеток и развитие ядерной медицины - направления, над которыми сегодня активно работают в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека. Ежегодно здесь проходят обследование более 70 000 белорусов. Также в девяти отделениях стационара каждый год лечат около 15 000 человек. Сюда приезжают иностранцы из 33 стран. 

Центр много лет сотрудничает с профильными организациями США, Франции, Италии и Японии. Совместно с Американским национальным институтом рака изучают состояние здоровья людей, пострадавших от чернобыльской аварии, в динамике. Подробнее о международном гуманитарном сотрудничестве смотрите в специальном репортаже "Территория возрождения" сегодня после "Панорамы".
 
 
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Трансплантация стволовых клеток и развитие ядерной медицины - направления, над которыми сегодня активно работают в Республиканском научно-практическом центре...
 
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