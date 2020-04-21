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Школьников могут аттестовать по трем четвертям
21.04.2020 11:32 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Учащиеся, которые не будут посещать занятия в 4-й четверти, могут получить аттестацию за год по результатам трех четвертей.
Об этом в эфире телеканала
По его словам, отметки в трех четвертях дадут основание аттестовать школьников за год. Это позволяют правила аттестации.
Замминистра рассказал также, что школьные программы на четвертую четверть были скорректированы. Некоторые темы объединили, в других случаях убрали повторения тем. В настоящее время во всех школах есть возможность дистанционного обучения, когда задания для занятий даются онлайн, а ученик может в любой время обратиться к педагогу за консультацией.
Для этого можно прийти в школу в субботу или в другое время, когда там нет большого скопления людей, и поговорить с учителем.
По словам Колдубая, в ближайшие дни Минобразования примет документ, регламентирующий работу в 4-й четверти для тех, кто учится очно и дистанционно, а также систему оценки знаний на очном и заочном обучении.
Напомним, в понелельник 30-40% учеников
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Учащиеся, которые не будут посещать занятия в 4-й четверти, могут получить аттестацию за год по результатам трех четвертей.
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