Школьников могут аттестовать по трем четвертям

Учащиеся, которые не будут посещать занятия в 4-й четверти, могут получить аттестацию за год по результатам трех четвертей.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил замминистра образования Александр Кадлубай.

По его словам, отметки в трех четвертях дадут основание аттестовать школьников за год. Это позволяют правила аттестации.

Замминистра рассказал также, что школьные программы на четвертую четверть были скорректированы. Некоторые темы объединили, в других случаях убрали повторения тем. В настоящее время во всех школах есть возможность дистанционного обучения, когда задания для занятий даются онлайн, а ученик может в любой время обратиться к педагогу за консультацией.

Для этого можно прийти в школу в субботу или в другое время, когда там нет большого скопления людей, и поговорить с учителем.

По словам Колдубая, в ближайшие дни Минобразования примет документ, регламентирующий работу в 4-й четверти для тех, кто учится очно и дистанционно, а также систему оценки знаний на очном и заочном обучении.

Напомним, в понелельник 30-40% учеников пришли в первый день начала четвертой четверти в школы . В сельской местности, где эпидемиологическая обстановка спокойная, этот процент еще больше.