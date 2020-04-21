Источник материала: Tut.by

Третий этап репетиционного тестирования продлен до 24 мая, сообщает телеграм-канал Министерства образования.

Третий этап репетиционного тестирования продлен почти на месяц (по 24 мая включительно), «чтобы удовлетворить спрос абитуриентов на репетиционное тестирование и чтобы при этом у пунктов их проведения была возможность оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить все необходимые рекомендации», говорится в сообщении.

Таким образом, есть возможность отменить сеансы с переносом их на более поздний срок. Как сообщает ведомство, абитуриента об этом оперативно информируют, он может выбрать удобную для него новую дату участия в РТ.

При этом, Минобр надеется на «хорошие перспективы» по проведению ЦТ в установленные сроки, но «если потребует ситуация, будут приняты необходимые дополнительные меры».

График ЦТ был утвержден еще в конце февраля — первый тест абитуриенты должны сдавать 13 июня.