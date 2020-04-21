Источник материала: Tut.by

В Лиде на пожаре погибла супружеская пара. Возгорание в квартире жилого дома по улице Калинина в районном центре произошло вечером 20 апреля, сообщает МЧС.

В 18.05 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме: горела одна из квартир.

Когда пожарные вошли в жилище, то обнаружили в одной из комнат на полу погибшей 68-летнею хозяйку квартиры, а на кровати — погибшим ее 69-летнего супруга.

В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

Всего в Гродненской области за минувшие сутки произошло 7 пожаров.