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В Лиде на пожаре погибла супружеская пара
21.04.2020 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде на пожаре погибла супружеская пара. Возгорание в квартире жилого дома по улице Калинина в районном центре произошло вечером 20 апреля,
В 18.05 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме: горела одна из квартир.
Когда пожарные вошли в жилище, то обнаружили в одной из комнат на полу погибшей 68-летнею хозяйку квартиры, а на кровати — погибшим ее 69-летнего супруга.
В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
Всего в Гродненской области за минувшие сутки произошло 7 пожаров.
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Возгорание в квартире жилого дома по улице Калинина в районном центре произошло вечером 20 апреля.
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