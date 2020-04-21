ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 1 000 рабочих мест предложат в Минске на электронной ярмарке вакансий 23 апреля

21.04.2020 12:08 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Все желающие смогут посетить электронную ярмарку вакансий на сайте e-vacancy.by. В мероприятии примут участие 14 организаций Минска: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", ОАО "Керамин", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Криница", ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", ГП "Минсктранс" (6 филиалов), УП "Минскводоканал", РУП "Белмедпрепараты".

Соискатели с 10:00 до 12:00 смогут ознакомиться с вакансиями, режимом и условиями труда, задать нанимателям интересующие вопросы и получить консультации, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все желающие смогут посетить электронную ярмарку вакансий на сайте e-vacancy.by. В мероприятии примут участие 14 организаций Минска: ОАО "МАЗ" - управляющая компания...
 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за лесных пожаров в Гомельской области хотят сократить сроки охоты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика