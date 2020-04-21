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Супруги Барышевы из аг.Яново не предполагали, что придётся работать на земле в качестве фермеров

21.04.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Голубика, жимолость, клюква, ежевика, фруктовые деревья, цветы – далеко не полный перечень растений, которые можно увидеть на земельном участке супругов Барышевых.


Супруги Барышевы

 Обслуживают это многообразие три человека: Валентина Брониславовна – глава крестьянско-фермерского хозяйства «Барвинок», её муж Александр Викторович и их сын Александр. Все – агрономы по образованию. Дочь Людмила, которая живёт в областном центре, помогает в реализации продукции КФХ.

 Супруги Барышевы хоть и выбрали в молодости сельскохозяйственную специальность и не были белоручками, потому что выросли в деревне, не предполагали, что придётся работать на земле в качестве фермеров.


Александр Барышев (младший) на плантации голубики

 Валентина Брониславовна, сама уроженка Гродненщины, закончила Гродненский сельскохозяйственный институт, затем аспирантуру. По распределению попала на Сенненщину, работала главным агрохимиком в районном агрохимотделе.

Александр Викторович родился в д.Литусово Коковчинского сельсовета, окончил Горецкую сельхозакадемию и аспирантуру. Была возможность остаться преподавать. Но душа больше лежала к практической деятельности. Работал главным агрономом родного колхоза «1 Мая», позже — директором совхоза «Яново». Сюда же перешла и его жена, на должность начальника отдела кадров. Человек общительный, добрый и справедливый, настоящий профессионал, Барышев не только знал тонкости сельскохозяйственного производства, но и умел ладить с людьми. В результате хозяйство добивалось отличных показателей. Талантливого руководителя заметили и предложили возглавить Смольянский совхоз-техникум. Министерство его кандидатуру утвердило. И вот в этот момент в судьбе Барышевых и произошёл резкий поворот.

 Супруги Барышевы из аг.Яново не предполагали, что придётся работать на земле в качестве фермеров

В совхозе-техникуме намечались основательные перемены, а коллектив не хотел их принять. В результате новый руководитель, который ассоциировался у людей с нежелательными новшествами, пришёлся не ко двору. Александр Викторович сразу понял это и решил, что начинать работу с такого необоснованного неприятия не стоит: нет взаимопонимания, а значит, не будет и толку.

 Пути назад, на прежнюю должность, тоже не было. И решили с супругой заняться собственным делом. Благо, знакомый увидел в Польше необыкновенную садовую голубику и предложил попробовать её выращивать.

 Чтобы иметь постоянные средства для развития хозяйства, завели коров джерсейской породы, дающей молоко с высоким содержанием  жира и белка. Позже появились животные и айширской породы.

 

Супруги Барышевы из аг.Яново не предполагали, что придётся работать на земле в качестве фермеров

 Сколько труда нужно было приложить, чтобы стать на ноги и начать получать прибыль, глядя сегодня на обширные ягодные плантации, может понять даже такой несведущий в сельском хозяйстве человек, как автор этих строчек.

 Кроме того, выращивают Барышевы и саженцы озеленительных культур, фруктовых деревьев. Реализуют и свежие ягоды голубики.

 Супруги Барышевы из аг.Яново не предполагали, что придётся работать на земле в качестве фермеров

О своём хозяйстве, о разнообразии культур, о земле, которая им больше подходит, Валентина Брониславовна может рассказывать бесконечно. Все названия сортов ягод, цветов запомнить невозможно. Да я и не стараюсь. Замечаю другое: моя собеседница и экскурсовод полностью находится, что называется, в своей стихии, глубоко знает дело и с большим удовольствием им занимается.

 Супруги Барышевы из аг.Яново не предполагали, что придётся работать на земле в качестве фермеров

Как и Александр Викторович, который также время от времени присоединяется к нашему разговору. Ему, как кандидату сельскохозяйственных наук, и карты в руки. К тому же, чтобы не зависеть от непредвиденных обстоятельств, фермер окончил курсы техников-осеменаторов при Витебской государственной ветакадемии, и теперь сам может позаботиться о приумножении стада.
Супруги Барышевы из аг.Яново не предполагали, что придётся работать на земле в качестве фермеров

Одним словом, в КФХ «Барвинок» наука и практика слились воедино и дали желаемый результат.

 Татьяна БУРАКОВА.

  Фото автора.   

 

 
 
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Голубика, жимолость, клюква, ежевика, фруктовые деревья, цветы – далеко не полный перечень растений, которые можно увидеть на земельном участке супругов...
 
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