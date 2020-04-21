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«Я на себя весь этот груз возложил». Президент рассказал, почему не продлил каникулы

21.04.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко признался, что он с самого начала был категорически против продления каникул, но прислушался к мнению родителей. Об этом он рассказал, посещая в Бобруйске предприятие «Славянка».


Фото использовано в качестве иллюстрации

Отвечая на вопрос швеи, что между родителями идет спор отправлять детей в школу или нет, президент отметил, что он наблюдает за реакцией людей, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Люди разные. Оппозиционеры начали пописывать в отдельных там телеграм-каналах, желтой прессе. Вот Лукашенко там «адказнасць пераклаў» на родителей. Слушайте, ну дикость полная. Я наверное излишне беру на себя ответственность. Я на себя весь этот груз возложил. Хотя многие говорят, вот президентские выборы. Да не надо впереди лошади бежать! Я же президент, пока я за это отвечаю. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране. Кто виноват, не виноват — президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил. Но сказал, что я категорически против.

Министерство образования 17 апреля приняло решение, что с понедельника, 20 апреля, дети должны вернуться в школы на занятия. Ранее в этот же день президент заявил, что длительные каникулы негативно влияют не только на освоение детьми учебного материала, но и на их поведение. Он также сообщил: чтобы нагнать пропущенное, дети будут учиться в субботу и первого мая.

Александр Лукашенко привел в пример своего младшего сына, который учится в 9-м классе.

— Он три дня отдохнул и опять пошел в школу. И я так наблюдаю: если сын президента так стремится в школу, наверное, он не один, — заявил Лукашенко.

Как рассказали TUT.BY в Министерстве образования, в первый день четвертой четверти в школу пришло примерно 30−40 процентов от всех учеников. Меньше всего — в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко признался, что он с самого начала был категорически против продления каникул, но прислушался к мнению родителей. Об этом он рассказал, посещая...
 
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