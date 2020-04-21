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Раз уж нужно соблюдать дистанцию, а пообщаться хочется, участники клуба, по совместительству ещё и соседи, решили вместо заседания в помещении выйти на улицу и совместить приятное общение с полезным наведением порядка на прилегающих к своим подворьям территориях. Лозунг «Семья и дом всему начало» лег в основу совместной деятельности. Именно в семье должна прививаться любовь к чистоте и порядку. Ухоженный двор. Красивая Родина. Чистая Земля.

Все ответственно подошли к поставленной задаче. Даже устроили соревнование. В процессе работы были присвоены заслуженные звания Укротительница метлы и Повелитель лопаты. Не обошлось без песен и частушек, пословиц и скороговорок. Вспомнили и загадки.

Таким образом, и заседание провели и дистанцию соблюли.