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ООН: Вакцина от коронавируса должна быть общедоступной
21.04.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГенассамблея ООН требует справедливого доступа ко всем будущим вакцинам от COVID-19. Соответствующую резолюцию приняли 193 страны. В документе указаны необходимые меры для разработки и обмена препаратами, чтобы они оказались доступными для всех нуждающихся, особенно в развивающихся странах. Генассамблея также призывает все государства без промедления на законодательном уровне исключить возможные спекуляции.
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Генассамблея ООН требует справедливого доступа ко всем будущим вакцинам от COVID-19. Соответствующую резолюцию приняли 193 страны. В документе указаны необходимые...
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