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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН: Вакцина от коронавируса должна быть общедоступной Генассамблея ООН требует справедливого доступа ко всем будущим вакцинам от COVID-19. Соответствующую резолюцию приняли 193 страны. В документе указаны необходимые...

Генассамблея ООН требует справедливого доступа ко всем будущим вакцинам от COVID-19. Соответствующую резолюцию приняли 193 страны. В документе указаны необходимые меры для разработки и обмена препаратами, чтобы они оказались доступными для всех нуждающихся, особенно в развивающихся странах. Генассамблея также призывает все государства без промедления на законодательном уровне исключить возможные спекуляции.