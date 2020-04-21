|
Вы хотите рассказать о ветеране Великой Отечественной войны всему миру? Напишите нам!
21.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Может быть, вы являетесь потомком фронтовика или односельчанином ветерана и хотите рассказать о них всему миру? Тогда примите участие в нашем новом проекте, посвященном 75-летию Великой Победы!
Мы запускаем проект #ПолесскаяПравдаБеларусьПомнит, в котором могут поучаствовать все, кто хочет рассказать о своих родных и близких – фронтовиках.
Присылайте фотографии родственников-ветеранов, семейные фото, фото с вашим участием в акции «Беларусь помнит» в прошлые годы и, возможно, небольшую семейную историю о ветеранах на наш E-mail: polesprav@yandex.by . Не забудьте указать фамилию, имя, отчество и годы жизни человека на снимке.
Ваши рассказы и снимки попадут в отдельную подборку на сайте pinsknews.by, а также в альбомы в официальных группах «Полесской правды» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фэйсбук». Ждем ваших писем!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)