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Могилевчанин попался на продаже нацистской фуражки и знаков отличия Третьего рейха
21.04.2020 14:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За распространение нацистской символики и атрибутики оштрафовали 30-летнего могилевчанина. Его задержали во время продажи фуражки, кружки и знаков отличия Третьего рейха,
Объявление о продаже нацистской фуражки, кружки и знаков отличия Третьего рейха могилевчанин опубликовал в интернете в начале марта. После задержания милиционеры нашли в квартире продавца кокарду фуражки, которая также является атрибутом форменного обмундирования армии Третьего рейха. Этот реквизит могилевчанин также намеревался продать.
С начала года транспортная милиция Могилева выявила четверых человек, совершивших противоправные действия экстремистской направленности. Всех их оштрафовали.
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