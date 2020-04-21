Могилевчанин попался на продаже нацистской фуражки и знаков отличия Третьего рейха

Источник материала: Tut.by

За распространение нацистской символики и атрибутики оштрафовали 30-летнего могилевчанина. Его задержали во время продажи фуражки, кружки и знаков отличия Третьего рейха, сообщает УВД.





Объявление о продаже нацистской фуражки, кружки и знаков отличия Третьего рейха могилевчанин опубликовал в интернете в начале марта. После задержания милиционеры нашли в квартире продавца кокарду фуражки, которая также является атрибутом форменного обмундирования армии Третьего рейха. Этот реквизит могилевчанин также намеревался продать.

С начала года транспортная милиция Могилева выявила четверых человек, совершивших противоправные действия экстремистской направленности. Всех их оштрафовали.