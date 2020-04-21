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Могилевчанин попался на продаже нацистской фуражки и знаков отличия Третьего рейха

21.04.2020 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За распространение нацистской символики и атрибутики оштрафовали 30-летнего могилевчанина. Его задержали во время продажи фуражки, кружки и знаков отличия Третьего рейха, сообщает УВД.


Объявление о продаже нацистской фуражки, кружки и знаков отличия Третьего рейха могилевчанин опубликовал в интернете в начале марта. После задержания милиционеры нашли в квартире продавца кокарду фуражки, которая также является атрибутом форменного обмундирования армии Третьего рейха. Этот реквизит могилевчанин также намеревался продать.

С начала года транспортная милиция Могилева выявила четверых человек, совершивших противоправные действия экстремистской направленности. Всех их оштрафовали.

 
Теги: Могилев
 
 
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