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За ситуацией в лесах Беларуси специалисты наблюдают с воздуха

21.04.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За лесом регулярного наблюдают с воздуха! В разгар пожароопасного сезона специалисты лесных хозяйств центрального региона используют новейшие технологии, чтобы избежать неконтролируемые возгорания. За чащами постоянно следят квадрокоптеры. Кроме того, в каждом хозяйстве установлены 30-метровые вышки, оснащенные камерами. Радиус осмотра - до 50 километров, чтобы не пропустить даже самый минимальный дым на горизонте.

Готова к работе и противопожарная техника - машины с водяными насосами и ранцевые огнетушители. Всего на сегодня в области запрещено посещение лесов в 14 районах.
 
 
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За лесом регулярного наблюдают с воздуха! В разгар пожароопасного сезона специалисты лесных хозяйств центрального региона используют новейшие технологии, чтобы...
 
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