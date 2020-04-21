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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За ситуацией в лесах Беларуси специалисты наблюдают с воздуха За лесом регулярного наблюдают с воздуха! В разгар пожароопасного сезона специалисты лесных хозяйств центрального региона используют новейшие технологии, чтобы...

За лесом регулярного наблюдают с воздуха! В разгар пожароопасного сезона специалисты лесных хозяйств центрального региона используют новейшие технологии, чтобы избежать неконтролируемые возгорания. За чащами постоянно следят квадрокоптеры. Кроме того, в каждом хозяйстве установлены 30-метровые вышки, оснащенные камерами. Радиус осмотра - до 50 километров, чтобы не пропустить даже самый минимальный дым на горизонте.Готова к работе и противопожарная техника - машины с водяными насосами и ранцевые огнетушители. Всего на сегодня в области запрещено посещение лесов в 14 районах.