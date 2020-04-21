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«Те, кто это ввел, ответят». Лукашенко назвал «глупостью несусветной» маски и антисептики в школе

21.04.2020 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маски и антисептики школьникам не нужны. Те, кто вводит такие меры в школах, занимаются очковтирательством и показухой. Об этом заявил президент, общаясь с работницами бобруйской «Славянки».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят, — цитирует президента его пресс-служба. — Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то «упражняется», скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят.

Александр Лукашенко считает, что те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться «горючими антисептиками на этаноле» и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой.

— Ладно гели, да и они, по-моему, горючие, а этанол этот и прочее. Как это детям, особенно маленьким, в сумку положить бензин? Это глупость, никто этого не требовал. (цитата по газете «Звязда»).

 
 
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Александр Лукашенко считает, что те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться «горючими антисептиками на этаноле» и рассаживает по классу, просто...
 
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