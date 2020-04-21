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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Petsitters готовы бесплатно позаботится о питомце во время карантина А знаете ли вы, что 70 % минчан держат дома домашних животных. Как правило, это коты или собаки. Что говорить, в сложившейся ситуации многие хозяева четвероногих...

А знаете ли вы, что 70 % минчан держат дома домашних животных. Как правило, это коты или собаки. Что говорить, в сложившейся ситуации многие хозяева четвероногих обеспокоены, кто позаботится о питомце, если вдруг придется лечь в больницу на карантин. Просить маму, бабушку, соседей, друзей не всегда удобно. Ведь порой приемные животные доставляют немало хлопот их временным хозяевам. Что делать с любимцем? С кем его оставить и где? Конечно, особенно переживают пожилые люди. Так вот, волноваться не стоит. На помощь поспешили петситтеры одной из столичных компаний.Причем, говорит Евгения, бесплатная опытная зооняня найдется не только для кошек и собак.Домашняя передержка без стресса, действительно, надежный и комфортный вариант. Любимец останется доволен. Как пример, Томми, которого петситтер Виктория приняла, как члена семьи.Кстати, Виктория заботится не только о Томми, но и о душевном благополучии его хозяйки, оказавшейся в непростой ситуации.Чтобы передать четвероногого друга волонтеру, нужно просто зарегистрироваться на сайте компании, указать личные данные в анкете о питомце, позвонить и проинформировать, на какое время нужно оставить животное. Заявки принимаются круглосуточно. И еще, чтобы люди старше 65 лет оставались дома, добровольцы готовы бесплатно выгуливать собак в любое время и в любую погоду. Кстати, присоединиться к доброму делу может любой желающий. Тем, кто готов временно поселить у себя животных, также нужно зарегистрироваться на сайте, выбрав значок "хочу работать" и услугу "передержка". Берегите себя и своих любимцев!