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В Petsitters готовы бесплатно позаботится о питомце во время карантина
21.04.2020 18:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTА знаете ли вы, что 70 % минчан держат дома домашних животных. Как правило, это коты или собаки. Что говорить, в сложившейся ситуации многие хозяева четвероногих обеспокоены, кто позаботится о питомце, если вдруг придется лечь в больницу на карантин. Просить маму, бабушку, соседей, друзей не всегда удобно. Ведь порой приемные животные доставляют немало хлопот их временным хозяевам. Что делать с любимцем? С кем его оставить и где? Конечно, особенно переживают пожилые люди. Так вот, волноваться не стоит. На помощь поспешили петситтеры одной из столичных компаний.
Евгения Гончеренок, автор инициативы: "Мы на самом деле подумали с нашей командой, что в связи с нынешней ситуацией нужна помощь людям, которые могут пострадать больше всего - это взрослое поколение. Пенсионеры, 65+, и мы решили, что будет честно сейчас с нашей стороны безвозмездно оказывать им помощь. Мы решили бесплатно, если, допустим, карантин 14 дней, то мы бесплатно берем на 14 дней собачек и кошечек".
Причем, говорит Евгения, бесплатная опытная зооняня найдется не только для кошек и собак.
Евгения Гончеренок, автор инициативы: "К нам очень много сейчас заявок поступает от волонтеров, которые готовы предложить свою помощь в качестве передержки более экзотических животных. Попугаи, морские свинки".
Домашняя передержка без стресса, действительно, надежный и комфортный вариант. Любимец останется доволен. Как пример, Томми, которого петситтер Виктория приняла, как члена семьи.
Виктория, петситтер: "Это Томми. Мы его взяли на передержку, так как было необходимо. Он ведет себя довольно хорошо. В первые дни, как и любая собака в чужом доме, он выл, поскуливал, постоянно не находил места, но через пару дней, собаки же хорошо привыкают, и ведет себя уже хорошо".
Кстати, Виктория заботится не только о Томми, но и о душевном благополучии его хозяйки, оказавшейся в непростой ситуации.
Евгения Гончеренок, автор инициативы: "Мы постоянно с ней на связи. Постоянно фотографии высылаем, скриншоты, геолокации того, как мы гуляем где-то. Как любой хозяин, очень сильно беспокоится о своей собаке, особенно в таких ситуациях".
Чтобы передать четвероногого друга волонтеру, нужно просто зарегистрироваться на сайте компании, указать личные данные в анкете о питомце, позвонить и проинформировать, на какое время нужно оставить животное. Заявки принимаются круглосуточно. И еще, чтобы люди старше 65 лет оставались дома, добровольцы готовы бесплатно выгуливать собак в любое время и в любую погоду. Кстати, присоединиться к доброму делу может любой желающий. Тем, кто готов временно поселить у себя животных, также нужно зарегистрироваться на сайте, выбрав значок "хочу работать" и услугу "передержка". Берегите себя и своих любимцев!
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А знаете ли вы, что 70 % минчан держат дома домашних животных. Как правило, это коты или собаки. Что говорить, в сложившейся ситуации многие хозяева четвероногих...
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