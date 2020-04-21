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Прогноз погоды на 22 апреля

21.04.2020 16:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ночью и утром погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Опасных метеорологических явлений не ожидается.
 
 
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Ночью и утром погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Опасных метеорологических...
 
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