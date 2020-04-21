ВОЗ рекомендует Беларуси отмену мероприятий и дистанционное обучение

ВОЗ рекомендует расширить меры по физическому дистанцированию во всем обществе в связи с вступлением вспышки COVID-19 в Беларуси.

Глава организации Патрик О'Коннор, подводя итоги визита делегации в Беларусь, отметил, что количество зарегистрированных случаев инфицирования в стране растет – на 20 апреля их было 6264. Отчет опубликован на сайте ВОЗ.

Правительство принимает меры по сдерживанию пандемии, проверяя подозрительные случаи, отслеживая их контакты и изолируя больных. В Беларуси повышается способность справляться с резким увеличением числа пациентов с COVID-19, продолжая при этом оказывать основные медицинские услуги по хроническим заболеваниям, материнскому здоровью и психическому здоровью.

Однако следует увеличить меры по физическому дистанцированию.

«Медицинские учреждения могут использовать время, чтобы обеспечить себя необходимыми возможностями с точки зрения медицинских работников, коек, изоляторов, отделений интенсивной терапии и защитного оборудования, чтобы справиться с увеличением числа случаев», сказал представитель ВОЗ,

ВОЗ рекомендует:

откладывать большие собрания, в том числе спортивные, религиозные и культурные мероприятия;

помещать на карантин пациентов, которые контактировали с инфицированными, а также тех, кто потенциально подвержен воздействию вируса;

перевести школы, университеты и другие заведения на формат дистанционного обучения;

приостановить работу предприятий, сократить передвижение людей (особенно групп высокого риска).

О'Коннор поблагодарил правительство за использование потенциала частного и государственного секторов для местного производства средств защиты для работников здравоохранения.

«Это очень необходимо в странах Европейского региона и мира, и внимание, которое Беларусь уделяет этому критическому вопросу, действительно замечательно», - отметил он. «С каждой проведенной страновой миссией мы в ВОЗ учимся тому, как лучше реагировать на COVID-19, и эта миссия также поможет нам помогать другим странам».

Команда экспертов также рекомендует соблюдать четкое и прозрачное регулярное информирование белорусских граждан о рисках, рекомендациях в отношении здоровья и мерах реагирования, включая отсрочку собраний граждан и ограничения в передвижении.