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ВОЗ рекомендует Беларуси отмену мероприятий и дистанционное обучение
21.04.2020 16:20 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
ВОЗ рекомендует расширить меры по физическому дистанцированию во всем обществе в связи с вступлением вспышки COVID-19 в Беларуси.
Глава организации Патрик О'Коннор, подводя итоги визита делегации в Беларусь, отметил, что количество зарегистрированных случаев инфицирования в стране растет – на 20 апреля их было 6264. Отчет
Правительство принимает меры по сдерживанию пандемии, проверяя подозрительные случаи, отслеживая их контакты и изолируя больных. В Беларуси повышается способность справляться с резким увеличением числа пациентов с COVID-19, продолжая при этом оказывать основные медицинские услуги по хроническим заболеваниям, материнскому здоровью и психическому здоровью.
Однако следует увеличить меры по физическому дистанцированию.
«Медицинские учреждения могут использовать время, чтобы обеспечить себя необходимыми возможностями с точки зрения медицинских работников, коек, изоляторов, отделений интенсивной терапии и защитного оборудования, чтобы справиться с увеличением числа случаев», сказал представитель ВОЗ,
ВОЗ рекомендует:
О'Коннор поблагодарил правительство за использование потенциала частного и государственного секторов для местного производства средств защиты для работников здравоохранения.
«Это очень необходимо в странах Европейского региона и мира, и внимание, которое Беларусь уделяет этому критическому вопросу, действительно замечательно», - отметил он. «С каждой проведенной страновой миссией мы в ВОЗ учимся тому, как лучше реагировать на COVID-19, и эта миссия также поможет нам помогать другим странам».
Команда экспертов также рекомендует соблюдать четкое и прозрачное регулярное информирование белорусских граждан о рисках, рекомендациях в отношении здоровья и мерах реагирования, включая отсрочку собраний граждан и ограничения в передвижении.
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ВОЗ рекомендует расширить меры по физическому дистанцированию во всем обществе в связи с вступлением вспышки COVID-19 в Беларуси.
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