Источник материала: Tut.by

В связи с COVID-19 этой весной у детей и их родителей был выбор: учиться в четвертой четверти удаленно или ходить на занятия. В итоге в первый день, как и предполагалось, на уроки пришло 30−40 процентов детей. Несмотря на это, учеба продолжается. О том, как школьники теперь учатся, TUT.BY рассказали дети и их родители.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов

Сын Татьяны ходит в 9 класс одной из минских гимназий. В их классе, говорит мама, вчера была треть учеников. Учатся такие дети как обычно: уроки, ответы, оценки. Ребята, которые «на дистанционке», получают задания через электронные дневники. Учителя их регулярно заполняют.

— Некоторые учителя работают не совсем стандартно, например, наш педагог по математике, — рассказывает Татьяна. — Уже несколько лет наши дети зарегистрированы на порталах ЯКласс и Schools.by. На порталах есть дополнительные материалы. Раньше, чтобы ими воспользоваться, нужно было платить. Теперь они бесплатные. Не знаю, это только для нашей гимназии или для всех. На этой платформе ребенок делает проверочные работы, и педагог их видит. Задает учитель и задания по учебникам. Дети их решают, фотографируют и отправляют учителю.

По другим предметам, продолжает собеседница, учителя пока не просили детей пересылать им задания. Как у тех, кто на «дистанционке», будут проверять устную «домашку», пока не известно. О возможных видеоуроках речи не велось. Мнение Татьяны: это вопрос сознательности детей. В сентябре, когда все вернутся за парты, ребята с учителями подтянут упущенный материал.

— Пока это официально не объявляли, но, насколько я знаю, в четвертой четверти отменены все контрольные. Детям, которые учатся из дома годовую оценку поставят по результатам трех предыдущих четвертей, — рассказывает Татьяна. — Если ребенку нужно улучшить годовую отметку, то ему дадут такую возможность.

— А если дети не понимают какую-то тему, они могут позвонить учителю?

— Такого у нас не практиковалось. Думаю, ребенку должны помочь родители или одноклассники.

— А что будет с экзаменами, у вас как раз 9 класс?

— Их никто не отменяет, — отвечает мама. — Те, кто ходил, и те, кто учился дома, будут сдавать экзамены на равных условиях.

У Александры из Бреста экзамены в следующем году, а пока она на «дистанционке». В их классе, рассказывает, 30 человек, вчера на уроки пришло 17. В учебном заведении нет электронных дневников, поэтому все задания размещают на сайте школы.

— Открываешь вкладку своего класса, там на неделю «домашка» по всем предметам, — вводит в курс дела ученица. — Многие предметы, даже устные, для тех, кто дома, стали письменными. Например, по истории мне нужно не просто прочесть параграф, но и в тетради составить по нему таблицу. Кто и как это будет проверять, я не знаю.

— А как вам будут ставить оценки?

— Пока не сообщали, одноклассники говорят, что периодически мы будем ходить в школу и писать работы по тому, что сами прошли. Не знаю, насколько это правда. Ведь, если я на самоизоляции, это не логично ходить в школу на контрольные.

Семикласснику Степану, который учится в одной из минских гимназий, ходить никуда не нужно. Еще в третьей четверти, когда часть детей ушла на «удаленку», учителя-предметники через классную стали сбрасывать им задания в вайбер-чат.

— У них нет электронных дневников, но, чтобы отойти от вайбер-чата, педагоги предложили им скачать на телефоны приложение Discord, — описывает ситуацию мама школьника Елена. — Здесь учителя пишут им задания по своим предметам.

Проверяют сделанное все по-разному. Например, учитель английского просит присылать ей фото с готовой «домашкой» на личную почту, белорусского — на вайбер, литературу пока «читают на доверии».

— Будут ли в четвертой четверти им ставить оценки, еще не говорили. Про контрольные и самостоятельные — тоже, — продолжает Елена. — Сегодня из 27 учеников в классе было двое, вчера — один. Нам сказали, так как детей мало, на первой неделе у них проходят не занятия, а консультации.

Дети в классе у дочки Натальи (по просьбе героини имя изменено) тоже обсуждают, что их ждут консультации, но со следующей недели. При этом, чтобы попасть на консультацию, нужно прийти в гимназию. Почему этого нельзя сделать онлайн, мама не знает.

— Ни классная, ни администрация гимназии, пока не сообщили, как ребенок должен учится дома, — описывает свою ситуацию Наталья. Ее дочка заканчивает 11 класс одной из минских гимназий. — На прошлой неделе в вайбер-чате написали: в понедельник начинается новая четверть. В понедельник на занятиях была только староста.

— Вчера староста сообщила, что на следующей неделе мы должны прийти в гимназию, чтобы написать работу по белорусскому, — говорит дочь Натальи. — Еще нас попросили выучить одно стихотворение по бел-литу и разделить между собой темы по биологии. Как и когда их будут спрашивать, не известно. Задание по математике, сказали, есть в электронном дневнике. Правда, электронными дневниками — хотя они у нас с прошлого года — мы до этого ни разу не пользовались.

Класс у школьницы выпускной, поэтому сейчас ученики просто готовятся к ЦТ. Для них сейчас важнее.

— Родители в вайбере делают вид, что ничего не происходит, у учителей, я так понимаю, тоже позиция «в ожидании», — отмечает собеседница.

В пресс-службе Министерства образования TUT.BY пояснили, что на данный момент ведомство прорабатывает варианты аттестации тех, кто учится из дома. Ответы на вопросы, как у таких детей будут проверять знания, ставить им оценки, и грозят ли «энки», в Минобразования обещают дать в течение недели.

Ранее замминистра образования Александр Кадлубай пояснял , что за год детей могут аттестовать по итогам трех четвертей.

— Что касается родителей, которые оставили сегодня своих детей дома, это их право. Мы говорим о том, что для нас не ново, когда ребенок остается дома по болезни либо по заявлению родителя. Он может получить задание для обучения. Кроме того, никто не запрещает связаться с классным руководителем с просьбой наладить обратную связь с педагогом, чтобы получить консультацию. Он может эту консультацию получить очно, если он боится большого скопления детей, в 6-й школьный день в субботу, может получить после занятий…, — отмечал Александр Калбубай. — […] Я не исключаю то, что родители, как они высказываются в комментариях, посчитают, что здоровье их детей первичнее. В таком случае дети будут аттестованы по итогам тех отметок, которые они получили в 3 четвертях. Это позволяют правила аттестации.