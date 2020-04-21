ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

C 22 апреля по 21 мая изучается мнение граждан по вопросам административно-территориального устройства Кореличского района

22.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

C 22 апреля по 21 мая изучается мнение граждан по вопросам административно-территориального устройства Кореличского района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о вопросах административно-территориального устройства
Кореличского района

На основании Положения о порядке учета мнения граждан и местных Советов депутатов при решении вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2012 г. № 623, Кореличский районный исполнительный комитет сообщает о вопросах административно-территориального устройства Кореличского района.

Во исполнение статьи 4 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам административно-территориального устройства Республики Беларусь» подготавливаются материалы по установлению границ Жуховичского, Циринского, Райцевского, Еремичского, Турецкого, Лукского и Малюшичского сельских Советов.

В соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» в период с 22 апреля по 21 мая 2020 года будет осуществляться изучение мнения граждан по вопросам административно-территориального устройства Кореличского района.

Ознакомиться с материалами, получить дополнительную информацию можно на официальном сайте Кореличского райисполкома http://korelichi.gov.by/ и в отделе землеустройства Кореличского райисполкома по адресу: г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 9, (каб. 76, 81), по тел. 2-21-86, 2-13-35.

Мнения граждан и предложения в письменной форме принимаются по адресу Кореличского районного исполнительного комитета: пл. 17 Сентября, 9, 231430 г.п. Кореличи, в электронной форме на адрес электронной почты korelichiraizem@tut.by до 17.00 21 мая 2020 г.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ИЗВЕЩЕНИЕ о вопросах административно-территориального устройства Кореличского района На основании Положения о порядке учета мнения граждан и местных Советов...
 
Новости дня
Новости общества
 
В четырех районах области снова разрешили ходить в лес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Lida.Info

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика