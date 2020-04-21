C 22 апреля по 21 мая изучается мнение граждан по вопросам административно-территориального устройства Кореличского района

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ИЗВЕЩЕНИЕ

о вопросах административно-территориального устройства

Кореличского района

На основании Положения о порядке учета мнения граждан и местных Советов депутатов при решении вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2012 г. № 623, Кореличский районный исполнительный комитет сообщает о вопросах административно-территориального устройства Кореличского района.

Во исполнение статьи 4 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам административно-территориального устройства Республики Беларусь» подготавливаются материалы по установлению границ Жуховичского, Циринского, Райцевского, Еремичского, Турецкого, Лукского и Малюшичского сельских Советов.

В соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» в период с 22 апреля по 21 мая 2020 года будет осуществляться изучение мнения граждан по вопросам административно-территориального устройства Кореличского района.

Ознакомиться с материалами, получить дополнительную информацию можно на официальном сайте Кореличского райисполкома http://korelichi.gov.by/ и в отделе землеустройства Кореличского райисполкома по адресу: г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 9, (каб. 76, 81), по тел. 2-21-86, 2-13-35.

Мнения граждан и предложения в письменной форме принимаются по адресу Кореличского районного исполнительного комитета: пл. 17 Сентября, 9, 231430 г.п. Кореличи, в электронной форме на адрес электронной почты korelichiraizem@tut.by до 17.00 21 мая 2020 г.