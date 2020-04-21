Ветеран отметил юбилей

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По сложившейся доброй традиции поздравить Игнатия Ивановича с этим важным событием пришли представители администрации и профсоюзной организации предприятия – начальник управления по кадрам и социальной сфере Гаррий Сергеевич Белошапко, председатель профсоюзного комитета Игорь Петрович Коротышевский и председатель заводского совета ветеранов Леонид Михайлович Цымляков.

Юбиляру вручили цветы и памятные подарки с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и долголетия, и выразили слова безграничной благодарности за мужество и героизм, проявленные ветераном во время войны, за многолетний и добросовестный труд на благо страны в мирные годы.