Проблема насилия в семье глазами психолога

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Насилие в семье — проблема, которую невозможно объяснить одной-двумя причинами. Психологи в этом случае говорят о неблагоприятном сочетании сразу нескольких факторов: детские травмы; приемлемое отношение к насилию как к форме поведения; ослабление контроля собственных действий (в результате приема алкоголя или наркотиков), высокий уровень стресса и агрессии.

И если по поводу причин насилия единого мнения нет, то по поводу жертвы все намного конкретнее. Ею становится, как правило, самый слабый член семьи — жена, ребенок, престарелый родитель. Насилие может быть не только физическим, но и психологическим, эмоциональным. Традиционно принято наказывать за физическое насилие, хотя эмоциональное наносит не меньший вред, зачастую калеча человека, лишая его возможности на построение нормальной жизни. Часто психологическое насилие опасно и тем, что сама жертва (чаще всего дети) не подразумевает о насильственных действиях в свой адрес, считая такое обращение нормой. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что, вырастая, ребенок, подвергшийся такому насилию, будет применять аналогичную модель поведения в адрес своих детей и своих же родителей.

Условно можно выделить три вида проблемы.

Супружеское насилие

Создавая семью, мы часто, иногда подсознательно, перенимаем ту модель отношений, которую видели у собственных родителей. А это значит, что если в их отношениях имело место насилие, есть большой риск, что при неблагоприятных обстоятельствах сценарий повторится. К таким неблагоприятным обстоятельствам можно отнести высокий уровень стресса, скандалы, неблагоприятную обстановку дома. Вызвана она может быть разными, иногда непредсказуемыми причинами — неуверенностью мужчины, его неудовлетворенностью, неумением справляться со сложными ситуациями. В этом случае, ощущая себя слабым в социуме, он вымещает свою слабость и неудовлетворенность на тех членах семьи, кто априори слабее.

Мы говорим о мужчинах, так как именно они чаще являются авторами насилия в семье, в том числе и сексуального. Встречаются ситуации, когда насильственные действия провоцирует сама женщина. Спровоцировать можно и неосознанно, например, показывая силу в ситуациях, когда мужчина оказался слаб. В таких случаях насилие является для мужчины способом самоутвердиться. Но это, опять же, его ни в коем случае не оправдывает.

Принято считать, что насилие чаще распространено в неблагополучных семьях и связано, например, с алкоголизмом. Действительно, алкоголизм ослабляет контроль и стирает границы нравственного и безнравственного поведения, но объяснять насилие исключительно воздействием алкоголя — неправильно.

Насилие над детьми

Этот вид насилия может принимать разные формы — от непосредственного физического до психологического или неоказания необходимой помощи. Грустная статистика насилия над детьми показывает, что часто жертвами становятся совсем маленькие дети в возрасте до трех лет или дети, имеющие психологические или физические расстройства.

Половая свобода и инфантилизм — два фактора, которые характеризуют огромное число современных молодых людей. Они встречаются, влюбляются, женятся, но при этом оказываются не готовы вести «взрослую» жизнь, обеспечивать себя, детей и справляться с теми сложностями, которые неизменно возникают с рождением детей. И именно детей многие винят в своей «неудавшейся» жизни.

Часто насилию подвергаются дети родителей, которые сами пережили в детстве насильственные действия. Такая модель поведения им не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Физическое насилие чаще идет вкупе с эмоциональным. Реже встречаются ситуации, когда детей оставляют в беспомощном положении — без еды, без медицинской помощи, без должного ухода; сюда же я бы причислила отказ от воспитательного процесса, контроля посещения школы, успеваемостью и так далее. Во всех случаях насилия над детьми помощь и работа должна проводиться с родителями.

Насилие над пожилыми родителями

Как и в других случаях, часто причины такого насилия следует искать в детстве — детстве тех детей, которые, становясь взрослыми, издеваются над собственными родителями. Часто это взаимосвязанный процесс. Дети, подвергаясь насилию, даже будучи взрослыми не всегда могут преодолеть последствия полученных психологических травм. К проявлению насилия над пожилыми родителями склонны и те дети, которые в свое время получали чрезмерную опеку со стороны матери или отца, которые жили в условиях многочисленных запретов или, наоборот, вседозволенности. То есть можно говорить о том, что предпосылки будущего насилия над родителями закладываются грубыми ошибками в воспитании.

Как прекратить быть жертвой?

Вопрос актуальный, вопрос больной и для подавляющего количества людей, подвергающихся насилию, труднорешаемый.

Для того чтобы прекратить быть жертвой, нужно прекратить ощущать себя ею и вести себя как жертва. Это нелегко. Нужно четко понимать, что ситуация, в которой вы оказались, для вас неприемлема!

Как правило, именно страх или отсутствие ответной реакции и безнаказанность побуждают агрессора действовать. Необходимо научиться отвечать на агрессию, обратиться за помощью. Иногда даже изменение поведения и угроза обратиться в милицию отрезвляют агрессора.

Только вы можете выбрать, быть вам жертвой или нет. Решайтесь! Выходите из этой ситуации. Надежда, что агрессивный человек «исправится», как правило, необоснованна. Важно понимать, что можно уйти и строить свою жизнь дальше. К сожалению, многие из жертв этого не могут осознать и из-за этого проживают свою жизнь в страхе и постоянных истязаниях.

А для тех, кто все-таки смог уйти, важно в следующий раз пытаться выбирать в партнеры другой тип, чтобы не повторить ошибок. И если вы чувствуете, что не можете справиться с проблемой самостоятельно, обратитесь к психологу.

Квалифицированную психологическую помощь можно получить в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения». Наш адрес: г. Несвиж, ул. Ленинская, 115 а, каб. №14, телефон: 5-16-24.

Кроме этого в НРТЦСОН организована работа «кризисной» комнаты, в которой могут предоставить временный приют жертвам насилия.

Малец Юлия,

психолог НРТЦСОН.