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Добровольно сдавших свои сети рыбаков освободят от ответственности

22.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Добровольно сдавших свои сети рыбаков освободят от ответственности
В период весеннего нереста лов рыбы сетями наносит наибольший ущерб ее воспроизводству. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель начальника отдела государственного контроля Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира И.В. Рогаль.

– Одним из основных направлений для предотвращения такого способа рыболовства является изъятие браконьерских сетей и сетематериалов до того, как они попадут в воду, – сказал И.В. Рогаль.

В соответствии со статьей 15.36 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена ответственность для физических лиц за хранение рыболовных сетей и сетематериалов.

– Несмотря на то что законодательная норма, запрещающая хранение и реализацию сетей, действует уже более двух лет, далеко не всем известно, что даже старые дедовские сети, висящие на чердаке, могут стать причиной для разбирательства, – отметил госинспектор.

Бресткая областная инспекция охраны животного и растительного мира  предлагает гражданам добровольно сдать имеющиеся у них сети, сетематериалы и сетные орудия. В таком случае, к ответственности за хранение запрещенных орудий лова их привлекать не будут.

Сдать сетный «арсенал» можно:

  • в Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира  по адресу: г. Брест, ул. Шевченко, д.2;
  • в Барановичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира  по адресу: г. Барановичи, ул.Маяковского, д.41;
  • в Березовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира  по адресу: г. Береза, ул. Пушина, д.23;
  • в Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира  по адресу: г. Кобрин, пер. Островлянский, д.7а;
  • в Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира  по адресу: г. Микашевичи, ул. Ленинская, д.17;
  • в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира  по адресу: г. Пинск, ул. К. Маркса, д.30;
  • в Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира  по адресу: г. Давид-Городок, ул. Крупская, д.28;

О нарушениях природоохранного законодательства Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира призывает сообщать на горячую линию по телефону (8-0162) 255 000.

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