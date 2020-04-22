Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около трехсот фотографий защитников Брестской крепости увековечат в Музее Победы в Москве В мультимедийную экспозицию "Лица Победы" переданы истории и кадры жизни не только защитников цитадели, но и тех, кто был рядом - подносил снаряды и патроны,...

В мультимедийную экспозицию "Лица Победы" переданы истории и кадры жизни не только защитников цитадели, но и тех, кто был рядом - подносил снаряды и патроны, перевязывал раненых, совершал ночные вылазки за водой. Каждый из них внес свой вклад в Великую Победу. Цель проекта - собрать и сохранить истории и информацию о людях, которые прошли войну, и показать их следующему поколению. Сейчас в депозитарии хранятся десятки тысяч фотографий из всех бывших советских республик.