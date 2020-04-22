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Около трехсот фотографий защитников Брестской крепости увековечат в Музее Победы в Москве

22.04.2020 09:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В мультимедийную экспозицию "Лица Победы" переданы истории и кадры жизни не только защитников цитадели, но и тех, кто был рядом - подносил снаряды и патроны, перевязывал раненых, совершал ночные вылазки за водой. Каждый из них  внес свой вклад в Великую Победу. Цель проекта - собрать и сохранить истории и информацию о людях, которые прошли войну, и показать их следующему поколению. Сейчас в депозитарии хранятся десятки тысяч фотографий из всех бывших советских республик. 
 
 
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В мультимедийную экспозицию "Лица Победы" переданы истории и кадры жизни не только защитников цитадели, но и тех, кто был рядом - подносил снаряды и патроны,...
 
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