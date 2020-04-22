Источник материала: Газета Авангард

Семь лет назад в нашей стране был образован Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, а управления и межрайонные отделы комитета – в каждой области. Чем сегодня живет Буда-Кошелевский межрайонный отдел судебных экспертиз, какие задачи решает, рассказал накануне профессионального праздника начальник отдела подполковник юстиции Геннадий Жилицкий.





22 апреля 2013 года глава государства подписал Указ «Об образовании Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь», а немного позже в процессе работы был издан Закон Республики Беларусь №293-З от 15 июля 2015 года, в котором в полном объеме регламентирована работа ведомства.

За недолгое время существования работа комитета построена на высоком уровне: эксперты объединились из разных государственных структур, делают одно общее дело, которое призвано способствовать решению задач в сфере судопроизводства и тем самым обеспечить судебно-экспертную деятельность на более качественном и современном уровне.

В экспертных подразделениях внедрено множество новейших разработок технических средств, способных выполнять сложные экспертизы. К ним относятся компьютерно-технические, радиоэлектронные, строительно-технические. Кроме того, с 2019 года ГКСЭ начал проводить геммологические экспертизы, в частности, по ценным камням, которые оказались очень востребованными. Внедрены в практику лингвистические экспертизы по делам об экстремизме и оскорблениях. Сегодня количество таких экспертиз неуклонно растет: они востребованы не только у правоохранителей, но и у наших граждан. Также был внедрен новый вид экспертизы – культурологической, которая позволяет отнести материалы к числу порнографических, определить возраст лица на изображении. Завершаются разработки системы, позволяющей буквально за секунды идентифицировать лицо по отпечатку его пальцев. Более того, все экспертизы выполняются до 30 суток, хотя ранее такие виды экспертиз выполнялись от 3 до 6 месяцев и более.

На фоне работы Государственного комитета судебных экспертиз в целом хочется отметить и работу Буда-Кошелевского межрайонного отдела, личный состав которого вложил немалую лепту в данном направлении на уровне районного подразделения. В зону обслуживания нашего отдела входят три района области. Однако эксперты выезжают на все преступления, независимо от расстояния. Не считаясь с личным временем, они выполняют свою работу как на местах происшествий, так и при проведении экспертиз без каких-либо замечаний, грамотно и на высоком уровне. Экспертно-криминалистическими секторами руководят старшие эксперты, майоры юстиции Александр Господарев, Сергей Короткевич, Сергей Карасев, которые организовывают работу в своих подразделениях на местах и отвечают за каждый шаг своих подчиненных и проделанную ими работу. Сектор судебно-медицинских экспертиз возглавляет Михаил Климов. Данную должность он занимает непродолжительное время, работает с увеличенной нагрузкой и уже достиг высоких результатов. Его успехи неоднократно отмечались как руководством межрайонного отдела, так и управлением ГКСЭ по Гомельской области.

На сегодняшний день коллектив межрайонного отдела сформирован, создана хорошая материально-техническая база, соответствующая требованиям, предъявляемым как по охране труда, санитарному режиму, так и для комфортной удобной работы каждого сотрудника.

В преддверии Дня судебного эксперта хочу поздравить весь коллектив межрайонного отдела с профессиональным праздником, пожелать здоровья и дальнейших успехов на благо развития Государственного комитета судебных экспертиз и решения задач, поставленных руководством Республики Беларусь.

Наталья НИКОЛАЕВА