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ГАИ проведет акцию по предупреждению ДТП с участием мототранспорта
22.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
С 24 апреля по 4 мая Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию по предупреждению ДТП с участием мототранспорта «Открой сезон без нарушений!». Акция стартует с одноименного Единого дня безопасности дорожного движения, который традиционно проходит в последнюю пятницу месяца. На время акции запланированы мероприятия, направленные на разъяснение правил безопасного участия в дорожном движении водителей мотоциклов и мопедов, формирование взаимовежливых отношений с другими участниками дорожного движения. Во взаимодействии с руководителями мотоклубов будет организована профилактическая работа по повышению дисциплинированности и культуры вождения владельцев мототранспорта.
Предусмотрено проведение рейдовых мероприятий с использованием гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с привлечением мотопатрулей. Повсеместно сотрудники ГАИ проведут профилактические отработки автомобильных дорог и населенных пунктов для предупреждения и пресечения нарушений. Рейдовые группы ориентированы на выявление водителей, не имеющих права управления соответствующей категории, исключение из участия в дорожном движении мототранспорта с конструктивными изменениями и не зарегистрированного в установленном порядке.
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