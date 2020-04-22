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ГАИ проведет акцию по предупреждению ДТП с участием мототранспорта

22.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ГАИ проведет акцию по предупреждению ДТП с участием мототранспорта
ГАИ усилит контроль за водителями мототранспорта. Об этом сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

«С началом теплого сезона обостряется проблема травматизма водителей и пассажиров двухколесных транспортных средств. В этом году в связи с аномально теплой погодой зимой мотоциклисты выехали на дороги еще в феврале. Как результат, за 3 месяца по их вине совершено 12 ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 получили травмы», — рассказали в ГАИ.

С 24 апреля по 4 мая Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию по предупреждению ДТП с участием мототранспорта «Открой сезон без нарушений!». Акция стартует с одноименного Единого дня безопасности дорожного движения, который традиционно проходит в последнюю пятницу месяца. На время акции запланированы мероприятия, направленные на разъяснение правил безопасного участия в дорожном движении водителей мотоциклов и мопедов, формирование взаимовежливых отношений с другими участниками дорожного движения. Во взаимодействии с руководителями мотоклубов будет организована профилактическая работа по повышению дисциплинированности и культуры вождения владельцев мототранспорта.

Предусмотрено проведение рейдовых мероприятий с использованием гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с привлечением мотопатрулей. Повсеместно сотрудники ГАИ проведут профилактические отработки автомобильных дорог и населенных пунктов для предупреждения и пресечения нарушений. Рейдовые группы ориентированы на выявление водителей, не имеющих права управления соответствующей категории, исключение из участия в дорожном движении мототранспорта с конструктивными изменениями и не зарегистрированного в установленном порядке.

«Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и двигаться с включенным светом фар. Чтобы избежать неприятностей на дороге, в первую очередь нужно хорошо освоить навыки вождения в разных дорожных условиях, соблюдать скоростные режимы, правила маневрирования, быть предельно внимательными и осторожными. Практика показывает, что секундная потеря бдительности может привести к ДТП с тяжелыми последствиями. Автомобилисты во время выполнения поворота, разворота или иного маневра должны убедиться в отсутствии мотоциклиста и обязательно включать указатели поворота», — добавили в ГАИ.

По информации БелТА.

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