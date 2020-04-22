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В Могилеве 23 апреля некоторые автобусы будут ходить по-другому - из-за ремонта на переезде

22.04.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 23 апреля будут ремонтировать железнодорожные пути, потому переезд на улице Вишневецкого будет закрыт. Из-за этого изменится схема движения автобусов №№ 29 и 44, сообщается на сайте горисполкома.


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Движение через железнодорожный переезд на улице Вишневецкого будет перекрыто с 10.00 до 16.00. Автобусы №№ 29 и 44 будут ходить по укороченным маршрутам до остановочного пункта «ОАО «Ремонтный завод».

По поселку Ямницкий будет ходить автобус № 29к, который будет курсировать до железнодорожного переезда.

 
Теги: Могилев
 
 
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Будет перекрыт железнодорожный переезд на улице Вишневецкого. Но всего на несколько часов.
 
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