В Могилеве 23 апреля некоторые автобусы будут ходить по-другому - из-за ремонта на переезде

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 23 апреля будут ремонтировать железнодорожные пути, потому переезд на улице Вишневецкого будет закрыт. Из-за этого изменится схема движения автобусов №№ 29 и 44, сообщается на сайте горисполкома.



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Движение через железнодорожный переезд на улице Вишневецкого будет перекрыто с 10.00 до 16.00. Автобусы №№ 29 и 44 будут ходить по укороченным маршрутам до остановочного пункта «ОАО «Ремонтный завод».

По поселку Ямницкий будет ходить автобус № 29к, который будет курсировать до железнодорожного переезда.