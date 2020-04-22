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Белорусский союз женщин запустил акцию "Марафон поддержки" в помощь медикам
22.04.2020 21:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусский союз женщин запустил акцию "Марафон поддержки" в помощь медикам, которые сейчас как никогда работают в интенсивном круглосуточном режиме. Давайте узнаем, как проходит акция и как можно посодействовать.
Вместе с запуском акции был открыт благотворительный счет, средства с которого идут на поддержку медицинских работников. Ежедневно представители женского союза сами трудятся не покладая рук для того, чтобы оказать максимальную помощь.
Марианна Щеткина председатель Белорусского союза женщин: "У нас несколько направлений для того, чтобы мы не пересекались с другими общественными объединениями - мы выбрали определенное направление деятельности. Это: первое - поддержка семей, которые сегодня находятся в круглосуточном режиме работы; второе - поддержка медиков, которые работают круглосуточно, и, конечно же, это поддержка интернов, медицинских работников, которые работают там, и еще пациентов больниц сестринского ухода. Это одинокие, в основном - пожилые люди, к которым сегодня никто не приходит, поэтому это и продуктовые наборы".
К акции присоединились производители одежды и предметов личной гигиены. К слову, физические лица - добровольцы также поддерживают фонд. В женском объединении уверяют: любая индивидуальная, пусть и небольшая, помощь очень ценна в данной ситуации.
Татьяна Манак, член правления Белорусского союза женщин, доктор медицинских наук: "Самая горячая точка для нас сегодня - это непосредственно больница в Столбцах. Для того чтобы врачей защитить, нам нужны не просто одноразовые маски, нам нужны многоразовые щитки, которые могли бы обрабатываться и использоваться многоразово, потому что это идет как дополнительная защита для врачей, для медперсонала".
Помощь оказывается по всей стране. Партии от сотни до трехсот защитных щитков высылаются в районы, где на данный момент это наиболее необходимо. Информацию о таких районах Белорусскому союзу женщин помогает отслеживать Министерство здравоохранения.
Татьяна Манак, член правления Белорусского союза женщин, доктор медицинских наук: "Я как врач могу сказать только о том, что помогать нужно от малого. И это малое - любые индивидуальные средства защиты и любые индивидуальные средства женские, но мы понимаем, что очень много и врачей мужчин, и поэтому для них - майки, штаны - то, что каждый день мы должны носить под медицинскими халатами, и при этом это все должно на сегодняшний день лучше даже утилизироваться".
Кроме защитных масок и антисептиков, акция направлена на поддержку медиков средствами защиты кожи рук, так как большинство врачей вынуждены непрерывно работать в резиновых перчатках или постоянно обрабатывать руки санитайзером с высоким содержанием спирта. Также партия зубных паст, безвозмездно переданных фонду, была доставлена в Столбцовскую больницу. Именно средства личной гигиены - это то, что может поддержать врачей в нынешнем режиме работы.
Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин: "Сейчас все говорят о том, что профессионализм врача - это самое главное, потому женщина должна сейчас проявлять максимум профессионализма. Это правильно, но, думаю, что еще эта ситуация укрепит роль женщины. Надо посмотреть всегда на то, что личность должна самореализовываться не только в семье, но и на работе. И посмотрите, ведь это на самом деле профессиональный подвиг".
Посодействовать "Марафону поддержки" можно через официальный вебсайт Белорусского союза женщин. Акция будет продолжаться столько, сколько потребуется - заверяют в женском объединении. Союз выражает глубокую благодарность всем, кто уже откликнулся и поучаствовал в акции.
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Белорусский союз женщин запустил акцию "Марафон поддержки" в помощь медикам, которые сейчас как никогда работают в интенсивном круглосуточном режиме. Давайте...
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