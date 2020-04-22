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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский союз женщин запустил акцию "Марафон поддержки" в помощь медикам Белорусский союз женщин запустил акцию "Марафон поддержки" в помощь медикам, которые сейчас как никогда работают в интенсивном круглосуточном режиме. Давайте...

Белорусский союз женщин запустил акцию "Марафон поддержки" в помощь медикам, которые сейчас как никогда работают в интенсивном круглосуточном режиме. Давайте узнаем, как проходит акция и как можно посодействовать.Вместе с запуском акции был открыт благотворительный счет, средства с которого идут на поддержку медицинских работников. Ежедневно представители женского союза сами трудятся не покладая рук для того, чтобы оказать максимальную помощь.К акции присоединились производители одежды и предметов личной гигиены. К слову, физические лица - добровольцы также поддерживают фонд. В женском объединении уверяют: любая индивидуальная, пусть и небольшая, помощь очень ценна в данной ситуации.Помощь оказывается по всей стране. Партии от сотни до трехсот защитных щитков высылаются в районы, где на данный момент это наиболее необходимо. Информацию о таких районах Белорусскому союзу женщин помогает отслеживать Министерство здравоохранения.Кроме защитных масок и антисептиков, акция направлена на поддержку медиков средствами защиты кожи рук, так как большинство врачей вынуждены непрерывно работать в резиновых перчатках или постоянно обрабатывать руки санитайзером с высоким содержанием спирта. Также партия зубных паст, безвозмездно переданных фонду, была доставлена в Столбцовскую больницу. Именно средства личной гигиены - это то, что может поддержать врачей в нынешнем режиме работы.Посодействовать "Марафону поддержки" можно через официальный вебсайт Белорусского союза женщин. Акция будет продолжаться столько, сколько потребуется - заверяют в женском объединении. Союз выражает глубокую благодарность всем, кто уже откликнулся и поучаствовал в акции.