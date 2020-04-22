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Волонтеры запустили проект помощи школам - учителям тоже нужны средства защиты
22.04.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Механика очень простая — как и у инициативы помощи медикам
— Если вашей школе нужна помощь для закупки СИЗов, заполните, пожалуйста, заявку и пришлите запрос, какие средства защиты нужны и в каком количестве
— Если ваша организация готова помочь школам как спонсор или поставщик средств защиты, заполните, пожалуйста,
— Если хотите помочь школам, но не связываться с ними напрямую, вы можете сделать перевод, нажав кнопку «Помочь»
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«Имена» запустили большой краудсорсиниговый проект для помощи школьным учителям со средствами защиты. Команда проекта - это инициативные ребята из Ассоциации...
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