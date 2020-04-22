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Стрим Минздрава в 12:30 на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь

22.04.2020 11:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19"

К диалогу присоединятся и представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Спикеры: 

1. главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов;
2. заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан;
3. начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова.

Ссылка -  https://www.youtube.com/user/belpresscenter/live

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"Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19" К диалогу присоединятся и представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Спикеры:  ...
 
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