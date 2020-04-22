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Стрим Минздрава в 12:30 на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь
22.04.2020 11:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19"
К диалогу присоединятся и представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Спикеры:
1. главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов;
2. заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан;
3. начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова.
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"Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19" К диалогу присоединятся и представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Спикеры: ...
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