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Больше 40 нарушений самоизоляции за неделю в Минской области

22.04.2020 12:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В отношении 20  человек  материалы рассмотрели в суде, и в силу вступила административная ответственность. Речь идет о штрафах. Милиция регулярно проводит мониторинг и держит на контроле тех, кто находится на самоизоляции. Работают ежедневно мобильные группы. Проверка проходит быстро, но тщательно. К трубке домофона или телефона по очереди приглашают всех жильцов конкретных апартаментов. Есть ряд ограничений, о которых так называемые изолированные знают и должны их обязательно соблюдать. 

С момента как начал действовать режим самоизоляции,  правоохранители только Минской области провели более 21 тысячи проверок  (контроль как визуальный, так и по телефону). Напомним, ранее Минздрав  сообщил, что всего по стране  в ходе мониторинга контактов первого и второго уровней (кто находится на самоизоляции)  выявлено 701 нарушение. Этих людей не нашли дома в пределах 2-3 часов. Отметим, максимальная сумма штрафа за нарушение требований  - более 800  рублей. 
 
 
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В отношении 20  человек  материалы рассмотрели в суде, и в силу вступила административная ответственность. Речь идет о штрафах. Милиция регулярно проводит...
 
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