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Милиция: столичный таксист полтора года подрабатывал распространителем наркотиков
22.04.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали водителя такси, который занимался незаконным оборотом наркотиков в столице и пригороде. Об этом
Дома у мужчины и в личном авто обнаружили около 100 граммов кокаина и столько же — особо опасного психотропного вещества параметилэфедрон.
Также нашли и изъяли упаковки, банковские карты, электронные весы, компьютерную технику и мобильный телефон, при помощи которых мужчина общался с работниками теневого интернет-магазина. В тайниках на территории Минска и пригорода оперативники нашли по 100 граммов параметилэфедрона и марихуаны, а также 67 граммов амфетамина.
По оперативной информации, 32-летний уроженец Светлогорска несколько лет назад перебрался в Минск. Снял квартиру, устроился водителем такси. Для дополнительного заработка работал оптовым закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. Из крупных партий (от 100 до 500 граммов) делал закладки для мелких сбытчиков и тайники с разовыми дозами для потребителей.
Известно, что на этот интернет-магазин мужчина проработал около полутора лет. Заработок он получал на электронный счет криптовалютой.
Следователи возбудили уголовное дело.
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Дома у мужчины и в личном авто обнаружили около 100 граммов кокаина и столько же - особо опасного психотропного вещества параметилэфедрон.
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