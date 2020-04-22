Милиция: столичный таксист полтора года подрабатывал распространителем наркотиков

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали водителя такси, который занимался незаконным оборотом наркотиков в столице и пригороде. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: милиция Минска

Дома у мужчины и в личном авто обнаружили около 100 граммов кокаина и столько же — особо опасного психотропного вещества параметилэфедрон.

Также нашли и изъяли упаковки, банковские карты, электронные весы, компьютерную технику и мобильный телефон, при помощи которых мужчина общался с работниками теневого интернет-магазина. В тайниках на территории Минска и пригорода оперативники нашли по 100 граммов параметилэфедрона и марихуаны, а также 67 граммов амфетамина.

По оперативной информации, 32-летний уроженец Светлогорска несколько лет назад перебрался в Минск. Снял квартиру, устроился водителем такси. Для дополнительного заработка работал оптовым закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. Из крупных партий (от 100 до 500 граммов) делал закладки для мелких сбытчиков и тайники с разовыми дозами для потребителей.

Известно, что на этот интернет-магазин мужчина проработал около полутора лет. Заработок он получал на электронный счет криптовалютой.

Следователи возбудили уголовное дело.