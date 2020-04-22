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Отопительный сезон в Брестской области планируют завершить до конца апреля

22.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Отопительный сезон в Брестской области планируют завершить до конца апреля
В Брестской области в связи с повышением температуры наружного воздуха планируется до конца апреля завершить отопительный сезон, сообщил генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук.

По словам гендиректора, отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. С начала апреля из-за нестабильности температуры наружного воздуха жилфонд переведен в режим протапливания. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Брестской области потеплеет.

«Среднесуточная температура 21 апреля составила 8-9 градусов. Если она будет такой или выше в течение трех дней, будем принимать решение об окончании отопительного периода», — сказал Александр Максимчук.

В Брестской области централизованное теплоснабжение налажено примерно в 5,3 тыс. жилых домов. К слову, в 2019 году отопительный сезон в юго-западном регионе страны завершился 12 апреля.

По информации БелТА

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