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Отопительный сезон в Брестской области планируют завершить до конца апреля
22.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По словам гендиректора, отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. С начала апреля из-за нестабильности температуры наружного воздуха жилфонд переведен в режим протапливания. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Брестской области потеплеет.
В Брестской области централизованное теплоснабжение налажено примерно в 5,3 тыс. жилых домов. К слову, в 2019 году отопительный сезон в юго-западном регионе страны завершился 12 апреля.
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