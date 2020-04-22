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Милиция и эпидемиологи каждый день проверяют, как борисовчане соблюдают самоизоляцию

22.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Граждане, находящиеся в самоизоляции, могут посещать только ближайшие продовольственные магазины или аптеки, а также выносить мусор. Обязательное условие при выходе из жилого помещения – использование маски и недопущение контактов с другими лицами.

О времени своего визита мобильная группа заранее не сообщает. Приходят по адресу согласно списку, чтобы убедиться, что человек находится по месту жительства и, если он отсутствует, принять меры по установлению его местонахождения. Списки, к слову, Борисовским зональным центром гигиены и эпидемиологии обновляются каждый день: у кого-то карантин закончился, кого-то, наоборот – только включили в список.

Милиция и эпидемиологи каждый день проверяют, как борисовчане соблюдают самоизоляцию

Одним из методов контроля являются звонки на домашние телефоны. Также сотрудники милиции раздают работникам ближайших продуктовых магазинов и аптек фотографии самоизолированных. Это делается с целью своевременного информирования правоохранителей, в случае, если к ним в магазин/аптеку заглянет человек на фотографии без средств индивидуальной защиты.

Милиция и эпидемиологи каждый день проверяют, как борисовчане соблюдают самоизоляцию

Как отмечает начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Борисовского РУВД майор милиции Антон Коваль, большинство жителей региона понимает всю степень ответственности и возможные негативные последствия. Однако, к сожалению, важность принимаемых защитных мер понимают не все. На сегодняшний день сотрудниками Борисовского РУВД зафиксировано шесть случаев, когда тот, кто должен находиться в самоизоляции, на момент визита группы дома отсутствовал, тем самым повел себя безответственно, не понимая, что поставил под угрозу своих соседей, знакомых и окружающих. В отношении каждого нарушителя составлен административный протокол по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь.

Милиция и эпидемиологи каждый день проверяют, как борисовчане соблюдают самоизоляцию

Стоит напомнить, что нарушение правил поведения в самоизоляции влечет привлечение к административной ответственности (штраф в размере от 54 до 1350 рублей, или административный арест) либо уголовной ответственности.

ГИОС Борисовского РУВД

 
 
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Сотрудники Борисовского РУВД совместно со специалистами местного зонального центра гигиены и эпидемиологии ежедневно проверяют борисовчан, которым в...
 
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