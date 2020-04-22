В больницу из монастыря и семинарии в Жировичах доставлены 41 человек

Источник материала: Tut.by

Как сообщила TUT.BY главный врач Слонимской центральной районной больницы Наталья Ризванович, 23 пациента из 41 — семинаристы.



В Жировичском монастыре приостанавливают прием паломников. Фото: vedaj.by

— Семинаристы были доставлены вчера и позавчера, это контакты первого уровня. А вообще из агрогородка Жировичи, из монастыря и семинарии, доставлены 41 человек, из них 23 семинариста, — прокомментировала TUT.BY главный врач Слонимской центральной районной больницы Наталья Ризванович.

Когда мы связались с протоиреем Геннадием Логиным, заведующим кафедрой церковно-практических дисциплин Минской духовной семинарии в Жировичах, он посоветовал обратиться за комментарием в Минздрав и в Слонимскую больницу:

— У нас даже скорой сегодня не было, все хорошо.

В больнице сейчас находится и архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий. Кстати, его резиденция размещается в Жировичском Свято-Успенском монастыре. Архиепископ Гурий был госпитализирован 20 апреля.

— Владыко Гурий сам уехал в гродненскую больницу на своей машине и был госпитализирован с пневмонией. Он на связи, слава Богу есть положительная динамика. Сегодня владыко без температуры, чувствует себя хорошо, — говорит секретарь Новогрудского епархиального управления, протоиерей Анатолий Герасимук.

Он просит не верить в те слухи, которые распространяются в интернете о состоянии здоровья и архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия.

Напомним, 21 апреля стало известно, что в Свято-Успенском Жировичском монастыре и в доме паломников до 10 мая приостановлен прием посетителей. Такая информация размещена на официальной странице монастыря во «ВКонтакте». Причина — эпидемиологическая ситуация в мире.