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Дубровенцы, присоединяйтесь к празднованию Международного экологического праздника «День Земли-Матери»

22.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы, присоединяйтесь к празднованию Международного экологического праздника «День Земли-Матери»

22 апреля отмечается Международный экологический праздник «День Земли-Матери», праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. День напоминания о страшных экологических катастрофах, день, когда каждый человек должен задуматься над тем, что он может сделать в решении экологических проблем.

А сделать можно многое: посадить дерево, убрать мусор возле своего дома и на своем приусадебном участке, не сорить возле водоемов, меньше использовать в быту одноразовый пластик, заменив его на многоразовые тканевые сумки и посуду, металлические приборы для еды, фляги для воды.

В регионах Витебской области ежегодно весной проводятся работы по наведению порядка и благоустройству населенных пунктов в рамках акций  глобальной экологической кампании «Обустроим малую родину», в том числе по озеленению территорий. В этом году она посвящена 75-летию Великой Победы.

Цель кампании — вклад каждого в благоустройство своего города, района, жилого двора, ближайшего парка или сквера, природного объекта.

Это может быть обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, посадка деревьев или кустарников, оформление клумб, обустройство детских площадок, участие в различных экологических акциях и образовательных мероприятиях.

В 2020 году в населенных пунктах области запланированы посадки 30011 деревьев и 7136 кустарников. Вдоль автомобильных дорог будет посажено  8129 деревьев  и 1917 кустарников. В городах Витебской области в течение трех недель высажены более 6500 деревьев и 2500 кустарников, всего планируется посадить   30 тысяч берез, кленов и лип.

Проезжая по дорогам населенных пунктов, можно убедиться, как мы «бережно относимся к земле» засоряя ее всевозможным мусором. Вдоль дорог валяются пустые пластиковые бутылки (которые можно было оставить в контейнере для раздельного сбора вторсырья), пленка, отработанные автомобильные покрышки и просто мешки с бытовыми отходами.

Дубровенской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды за январь-март 2020 года выявлено 28 фактов размещения несанкционированных свалок. Конечно, все несанкционированные свалки своевременно убраны.

Однако хочется сказать, что уборкой свалок приходится заниматься филиалу «Дубровенское ДРСУ-108», УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник», Дубровенскому лесничеству ГЛХУ «Оршанский лесхоз», руководителям сельскохозяйственных предприятий и председателям сельских исполнительных комитетов.

Так, уборкой многолетней свалки в заброшенном подворье в д.Чубаково занимался председатель Малобаховского сельисполкома Кузьменков В.Н., мусор, оставленный на обочинах дорог убирали работники Дубровенского лесничества. Но ведь бросают мусор не вышеупомянутые организации, а жители нашего района.

Целью проведения Дня Земли является: предотвращение катастроф экологической проблематики и неотъемлемый элемент общего образования и культуры, направленной на формирование у молодежи сопричастности ко всему происходящему во-круг. Формирование взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного и деятельного отношения к окружающей природе.

И только каждый человек, своим личным примером, может сделать нашу землю, нашу родную Дубровенщину чище.    

 

Нина ГОНЧАРОВА,

главный специалист  Дубровенской районной  инспекции ПР и ООС.

 
 
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22 апреля отмечается Международный экологический праздник «День Земли-Матери», праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. День напоминания о страшных экологических...
 
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