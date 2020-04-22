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Тесты на антитела к COVID-19 появятся в конце апреля
22.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТесты на антитела к COVID-19 появятся в медучреждениях страны к концу апреля. Об этом сегодня сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава во время стрима. После оценки тестов в организациях здравоохранения будет принято решение о возможности тестирования всех желающих. Между тем Минздрав напоминает - в период эпидемии необходимо ограничить необязательные контакты.
Инна Карабан, замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси: "Здесь и заключается большая проблема, что люди собрались к родителям на выходные из регионов, где регистрируются случаи заболевания. Каждый человек не знает, инфицирован он или нет, а мы вместе с тем собираемся ехать к своим родителям, пожилым родителям. Поэтому Минздрав в очередной раз призывает людей на большие выходные остаться дома, не посещать кладбища для того, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих вас лиц".
Тем же, кто находится на самоизоляции, это касается пациентов с легким течением заболевания, а также контактов первого уровня, запрещено посещать массовые скопления людей, магазины и торговые центры.
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Тесты на антитела к COVID-19 появятся в медучреждениях страны к концу апреля. Об этом сегодня сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и...
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