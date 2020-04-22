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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тесты на антитела к COVID-19 появятся в конце апреля Тесты на антитела к COVID-19 появятся в медучреждениях страны к концу апреля. Об этом сегодня сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и...

Тесты на антитела к COVID-19 появятся в медучреждениях страны к концу апреля. Об этом сегодня сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава во время стрима. После оценки тестов в организациях здравоохранения будет принято решение о возможности тестирования всех желающих. Между тем Минздрав напоминает - в период эпидемии необходимо ограничить необязательные контакты.Тем же, кто находится на самоизоляции, это касается пациентов с легким течением заболевания, а также контактов первого уровня, запрещено посещать массовые скопления людей, магазины и торговые центры.