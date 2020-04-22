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В Червене до конца года будет обновлено более 150 объектов

22.04.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Райцентр активно готовится к областным "Дожинкам" - пройдут они осенью, а своеобразным подарком для местных жителей станет украшенный город. Масштабный план по благоустройству включает не только модернизацию существующих построек, ремонт дорог и укладку новых тротуаров, но и строительство новых социальных объектов. Это краеведческий музей на месте аварийного здания, и новый детский сад с бассейном на 230 мест.

В Червене построили новый ЗАГС

Еще один новый городской объект, который уже введен в эксплуатацию, - районный ЗАГС. Двухэтажное здание полностью готово. Первых молодых распишут уже в мае.
Ремонтные работы будут продолжаться и летом. Особое внимание внешнему виду и благоустройству центральной площади. Сквер у райисполкома украсят декоративными деревьями, туями, а в кашпо высадят цветы.

 
 
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Райцентр активно готовится к областным "Дожинкам" - пройдут они осенью, а своеобразным подарком для местных жителей станет украшенный город. Масштабный план по...
 
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