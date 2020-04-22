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В Минске и Минской области выявлены серые схемы продажи медицинских масок

22.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как показал мониторинг, несмотря на решение правительства об отгрузках медицинских масок субъектами хозяйствования всех форм собственности исключительно в адрес предприятий "Фармация" и "Белмедтехника", нашлись и те, кто незаконно решил заработать. Был задержан уроженец Мексики, который перевозил в своем фургоне 164 тысячи медицинских масок. Известно, что индивидуальный предприниматель уже не первый раз закупает средства защиты на одном из столичных предприятий. По данным МВД, компания продавала коммерсанту маски по цене в 10 раз выше, чем государству. В свою очередь, бизнесмен перепродавал их в разы дороже медучреждениям и населению.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "Оперативники установили, что в обход решения правительства это предприятие в марте-апреле реализовало коммерческим структурам свыше 2,8 миллиона масок. Лишь 287 тысяч, около 10 % от общего объема, были реализованы предприятиям "Фармация" и "Белмедтехника". 

Также оперативники установили еще одного крупного производителя масок, который в обход решения правительства реализовывал товар частным структурам. По данным правоохранителей, было продано около 450 тысяч масок различных моделей. Цена на товар постоянно увеличивалась.

 
 
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Как показал мониторинг, несмотря на решение правительства об отгрузках медицинских масок субъектами хозяйствования всех форм собственности исключительно в...
 
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