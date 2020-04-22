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С кампанией "#милиция_врачам" МВД Беларуси поддерживает врачей
22.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРеспираторы медицинские, пульсоксиметры с ингаляторами, рециркуляторы воздуха для обеззараживания и предотвращения распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем - все это сотрудники управления внутренних дел Витебского региона передали врачам.
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Респираторы медицинские, пульсоксиметры с ингаляторами, рециркуляторы воздуха для обеззараживания и предотвращения распространения инфекций, передающихся...
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