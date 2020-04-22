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Белорусский союз женщин помогает медикам
22.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС доброй инициативой выступает и Белорусский союз женщин. Более 200 масок и 35 защитных щитков передали в больницу скорой медицинской помощи. Также в наборе футболки, резиновые коврики, средства дезинфекции, шампуни, гели и зубные пасты. Кроме необходимой экипировки, чайники, микроволновки - все для комфортной работы врачей. Напомним, переданные сегодня маски для медиков, накануне специально шили ведущие белорусских телеканалов.
Татьяна Манак, представитель Белорусского союза женщин: "Белорусский союз женщин всегда стоит на фронте помощи в тех необходимых местах, где сегодня это требуется. Это не единоразовая акция. Более двух недель мы проводим данные мероприятия. На прошлой неделе была отвезена помощь в Лунинецкую районную больницу. На этой неделе - 7-я подстанция, 6-я больница. И мы собираем такой же комплект для 9-й больницы".
Андрей Богдан, завотделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска: "Каждая мелочь, каждая существенная вещь важна сейчас в данную минуту на передовой. Мы нуждаемся в первую очередь в абсолютной защите, как медицинские работники, для того, чтобы мы могли осуществлять заботу и спасать жизни людей, которые страдают от этой инфекции".
На сегодняшний день Белорусский союз женщин выделил более 300 тысяч рублей из благотворительного фонда на приобретение самых необходимых вещей для врачей.
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С доброй инициативой выступает и Белорусский союз женщин. Более 200 масок и 35 защитных щитков передали в больницу скорой медицинской помощи. Также в наборе футболки,...
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