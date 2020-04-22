Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский союз женщин помогает медикам С доброй инициативой выступает и Белорусский союз женщин. Более 200 масок и 35 защитных щитков передали в больницу скорой медицинской помощи. Также в наборе футболки,...

С доброй инициативой выступает и Белорусский союз женщин. Более 200 масок и 35 защитных щитков передали в больницу скорой медицинской помощи. Также в наборе футболки, резиновые коврики, средства дезинфекции, шампуни, гели и зубные пасты. Кроме необходимой экипировки, чайники, микроволновки - все для комфортной работы врачей. Напомним, переданные сегодня маски для медиков, накануне специально шили ведущие белорусских телеканалов.На сегодняшний день Белорусский союз женщин выделил более 300 тысяч рублей из благотворительного фонда на приобретение самых необходимых вещей для врачей.