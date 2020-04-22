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«Вначале казалось, мы брошены». Витебский медик, которая вынуждена жить не дома, - о своей работе

22.04.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В работе с пациентами, инфицированными COVID-19, медики являются контактами первого уровня. Поэтому некоторые витебские медработники сейчас живут в бывшей гостинице «Двина»: они решили изолироваться, чтобы не подвергать опасности своих близких.


Медиков временно поселили в этом здании на улице Ильинского, 41. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Жилье в красивом здании на улице Ильинского, 41, на набережной Западной Двины врачам и медсестрам предоставил медуниверситет. В бывшей гостинице «Двина» сейчас размещается общежитие № 6 этого вуза.

— В этом общежитии 173 места, — рассказала «Витьбичам» проректор по воспитательной и идеологической работе ВГМУ Ольга Сыродоева. — Проживание медикам предоставляем бесплатно. Всем главным врачам медучреждений города разослали информацию о порядке заселения. Заявки принимаем по факсу и быстро реализуем.

По словам проректора вуза, на 14 апреля поступило более 30 заявок. Они приходили и из больниц, и из поликлиник.

На вахте общежития TUT.BY сообщили, что постояльцы-медики возвращаются сюда с работы поспать в разное время суток. Уходят на работу тоже в разное время. Сотрудники общежития переживают, что медработники возвращаются со смены уставшие:

— Ой, они просто никакие — настолько вымотанные. По лицам видно, что очень устали. Берут на вахте ключ, добираются до номера — и сразу спать. Очень их всех, конечно, жаль.


Холл бывшей гостиницы «Двина». Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Утром 22 апреля нам удалось пообщаться с одной постоялицей — молодой женщиной-медиком. Но только на условиях полной анонимности — такова ее просьба.

— Здесь живут также работники не только из моей больницы, но и из БСМП, бывшей «железнодорожной».

Медиков поселили по одному.

— Я живу одна в двухместном номере. В таких же номерах — и остальные коллеги. Условия — прекрасные. В номере есть телевизор, душ, все необходимое. Из окна — прекрасный вид на набережную Двины и город. Сейчас вот вышла погулять на улицу: до смены еще есть время, я выспалась — и можно подышать свежим воздухом, перевести дух. Тем более что погода стоит такая прекрасная, солнечная! — улыбается женщина.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

— А сколько медиков живет сейчас в изоляции от своих семей в этом общежитии?

— Мне кажется, человек десять, не больше. То, что медики сюда заселились не массово, — это совершенно точно. Практически все продолжают жить дома.

— А вы почему здесь?

— Честно? Мне впервые в жизни стало очень страшно. Не за себя, а за детей и за мужа. И я решила пожить от них отдельно. Заселилась неделю назад.

— И неделю вообще не видели родных?

— Детей не видела, а муж иногда приезжает сюда ко мне на машине, привозит мне продукты и все необходимое. На работе нас кормят горячими обедами, а в гостинице приходится самой думать про пищу. Но нам обещали, что вскоре организуют питание в ресторане «Двина», который в этом же здании. Сказали, что цены для медиков будут невысокими, как и для студентов.

— Как долго вы собираетесь жить в изоляции?

— Думаю, минимум до конца недели. Дальше посмотрю.

— Соскучились уже по родным?

— В первую очередь эти мои осторожные планы связаны с тем, что я наконец чувствую, что медики хорошо защищены. Теперь в отделении, где я работаю, точно есть все необходимое: противочумные костюмы, респираторы, бахилы. А еще неделю назад со средствами индивидуальной защиты все было в разы хуже. Теперь же нам помогают все: и волонтеры, и спонсоры, и государство. А поначалу казалось, что мы брошены на произвол судьбы.

— В вашей больнице много больных с пневмониями?

— Очень много. В отделении нет свободных мест. И в основном, по моим наблюдениям, это две категории людей: первая — от 40 до 50 лет, вторая — от 60 лет и старше. Так что разговоры о том, что болезнь «косит» в основном стариков, — неправда. Человек в 40 лет — это еще молодой человек.

— Обсуждаете с коллегами, что дальше?

— На работе у нас все говорят, что еще где-то месяц нам надо как-то продержаться. Потом будет полегче.

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Теги: Витебск
 
 
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В работе с пациентами, инфицированными COVID-19, медики являются контактами первого уровня. Поэтому некоторые витебские медработники сейчас живут в бывшей гостинице...
 
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