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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каждая секунда стоила жизни. История спасения школьницы Слуцкого района История спасения школьницы Слуцкого района. Девочка подавилась и не могла дышать. Каждая секунда стоила жизни. Героем того дня стал инспектор ГАИ. Дмитрий...

История спасения школьницы Слуцкого района. Девочка подавилась и не могла дышать. Каждая секунда стоила жизни. Героем того дня стал инспектор ГАИ. Дмитрий Семибратов оказался на месте по стандартному вызову из-за нарушений правил парковки. Но внимание милиционера привлекли люди у подъезда дома, а также девочка на земле без сознания. Офицер среагировал мгновенно - поднял ребенка, обхватил руками и резко нажал. Девочка выплюнула зубную пластинку и кусок булки. Школьница сразу начала дышать. Этот случай мог остаться незамеченным, если бы мать девочки не прислала письмо руководству Управления внутренних дел Минской области с благодарностью.