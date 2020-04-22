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Каждая секунда стоила жизни. История спасения школьницы Слуцкого района

22.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

История спасения школьницы Слуцкого района. Девочка подавилась и не могла дышать. Каждая секунда стоила жизни. Героем того дня стал инспектор ГАИ. Дмитрий Семибратов оказался на месте по стандартному вызову из-за нарушений правил парковки. Но внимание милиционера привлекли люди у подъезда дома, а также девочка на земле без сознания. Офицер среагировал мгновенно - поднял ребенка, обхватил руками и резко нажал. Девочка выплюнула зубную пластинку и кусок булки. Школьница сразу начала дышать. Этот случай мог остаться незамеченным, если бы мать девочки не прислала письмо руководству Управления внутренних дел Минской области с благодарностью.
 
 
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История спасения школьницы Слуцкого района. Девочка подавилась и не могла дышать. Каждая секунда стоила жизни. Героем того дня стал инспектор ГАИ. Дмитрий...
 
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