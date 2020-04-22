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Республиканская акция "Не оставляйте детей одних" стартует 11 мая
22.04.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПриурочена акция ко Дню защиты детей и будет проходить в разных форматах. В интернете появится развлекательный и профилактический контент, состоится онлайн-конкурс "Я б в спасатели пошел". Напоминать о безопасности маленьким белорусам будут и с конвертов Белпочты, подготовлен отдельный выпуск продукции.
На лето для подростков будут созданы рабочие бригады, помогут и в благоустройстве. Откроется и ежегодный военно-патриотический палаточный лагерь с экскурсиями по историческим местам.
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Приурочена акция ко Дню защиты детей и будет проходить в разных форматах. В интернете появится развлекательный и профилактический контент, состоится...
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