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Республиканская акция "Не оставляйте детей одних" стартует 11 мая

22.04.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приурочена акция ко Дню защиты детей и будет проходить в разных форматах. В интернете появится развлекательный и профилактический контент, состоится онлайн-конкурс "Я б в спасатели пошел". Напоминать о безопасности маленьким белорусам будут и с конвертов Белпочты, подготовлен отдельный выпуск продукции.
На лето для подростков будут созданы рабочие бригады, помогут и в благоустройстве. Откроется и ежегодный военно-патриотический палаточный лагерь с экскурсиями по историческим местам.

 
 
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Приурочена акция ко Дню защиты детей и будет проходить в разных форматах. В интернете появится развлекательный и профилактический контент, состоится...
 
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