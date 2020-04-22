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Прогноз погоды на 23 апреля
22.04.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. 23 апреля (четверг) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Синоптическая ситуация в Беларуси погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. 23 апреля (четверг) опасных...
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