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Лаборатория будет работать круглосуточно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В лаборатории в Ратомке начали проводить тесты на COVID-19 В Минской области начала работу вторая государственная лаборатория, где проводят тесты на COVID-19. Она находится в Ратомке. В целом от идеи до ее реализации – а это и...

В Минской области начала работу вторая государственная лаборатория, где проводят тесты на COVID-19. Она находится в Ратомке. В целом от идеи до ее реализации – а это и подбор штата и освоение нового оборудования - ушло меньше недели. Решение было принято в связи с увеличением количества исследований в лаборатории Минского областного центра гигиены. Отметим, все необходимое оборудование предоставили белорусские ученые. Запасы тест-систем для исследований есть. Проводится процедура закупки еще нескольких единиц медтехники - это позволит увеличить количество проведенных тестов.Работать лаборатория будет круглосуточно в двухсменном режиме. Пробы из регионов доставляют сюда в кратчайшие сроки - исследование занимает в среднем 6 часов.