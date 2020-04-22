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В лаборатории в Ратомке начали проводить тесты на COVID-19
22.04.2020 17:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минской области начала работу вторая государственная лаборатория, где проводят тесты на COVID-19. Она находится в Ратомке. В целом от идеи до ее реализации – а это и подбор штата и освоение нового оборудования - ушло меньше недели. Решение было принято в связи с увеличением количества исследований в лаборатории Минского областного центра гигиены. Отметим, все необходимое оборудование предоставили белорусские ученые. Запасы тест-систем для исследований есть. Проводится процедура закупки еще нескольких единиц медтехники - это позволит увеличить количество проведенных тестов.
Лаборатория будет работать круглосуточноРаботать лаборатория будет круглосуточно в двухсменном режиме. Пробы из регионов доставляют сюда в кратчайшие сроки - исследование занимает в среднем 6 часов.
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В Минской области начала работу вторая государственная лаборатория, где проводят тесты на COVID-19. Она находится в Ратомке. В целом от идеи до ее реализации – а это и...
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