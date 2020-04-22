«Все нормально, это наша работа». Портреты врачей инфекционки, которые вышли из «грязной зоны»
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
Работники реанимации инфекционной больницы сейчас выполняют, наверное, самую тяжелую работу в мире: специальные костюмы, еще не изученная до конца болезнь, страх принести вирус домой. Фотограф Ксения Голубович сделала портреты медработников в «чистой зоне» минской инфекционки, куда они ненадолго приходят передохнуть.
В реанимационных боксах медики работают в специальных костюмах — без них туда нельзя. Иногда специалист проводит в боксе по 3−6 часов. Потом многоразовые костюмы дезинфицируются специальными средствами и под кварцем. И только в «чистой зоне» медик сейчас может остаться в своей обычной форме.
Врачи не привыкли жаловаться, их работа — спасать людей. Вот и врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Семенова на все вопросы отвечает просто: «Все нормально».
Врач анестезиолог-реаниматолог Александр Щитковский отправил своего сына с бабушкой на дачу — в самоизоляцию. Его жена работает из дома. Александр не ездит домой, и семью пока видит только на фотографиях в телефоне.
Медсестра Валерия Клюева благодарит команду Grillman, которые привозят медработникам завтраки, обеды и ужины: «Это не только помогает сэкономить рабочее время, но и очень вкусно». Медсестра Оля Гришанова не воспользовалась возможностью изолироваться от семьи в гостинице. «Морально мне было бы тяжело, — говорит Ольга, — Ребенку 5 лет, он такой маленький». Ольга говорит, что ее сын хочет быть доктором, чтобы помогать людям, или милиционером, чтобы ловить преступников, или пожарным, чтобы тушить пожары: «Дети на родителей равняются. Кем родители работают, теми и они хотят быть». Детям медсестры Инны Олешкевич 8 и 11 лет. Они очень переживают за маму и постоянно расспрашивают ее о работе. «У нас пока в реанимации все замечательно, никто не болеет, — говорит она. — Все сотрудники постоянно проверяются, делают тесты». Медсестра Ольга Борташевич живет рядом с больницей и общественным транспортом не пользуется: «Прошлась пешочком на работу, и обратно пешочком». Ольга, как и ее коллеги-медсестры, не стала отправлять ребенка в школу (у нее семилетнюю дочь). Написала заявление на домашнее обучение.
За день из инфекционной больницы выписали 10 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медработники реанимации инфекционной больницы сейчас выполняют, наверное, самую тяжелую работу в мире: специальные костюмы, еще не изученная до конца болезнь,...
«Пусть не ждут, что рестораны будем поддерживать». Лукашенко дал совет бизнесу, как пережить пандемию
06:00,
Tut.by
На Гомельщине на священника составили протокол. Он установил в церкви пластиковые окна и поменял купола
18:03,
Tut.by
25 апреля в учреждениях образования будет учебный день
10:43,
Горецкий вестник
Надежда Мелешко о муже: «Пару дней была невысокая температура, потом вроде стало легче. На следующий день поднялась до 37,8 и пропало обоняние»
22:37,
Tribuna.com
Вещи расстрелянных и инструмент, которым оперировали в землянках. «Экспонаты, которые задевают душу» покажут в Минске
23:08,
СТВ
Как он там оказался? Загадочное ДТП в Бресте. Автомобиль заехал туда, куда никто не ожидал
20:42,
Виртуальный Брест
Коронавирус в Беларуси и мире: число жертв и зараженных на 22 апреля
07:06,
Новости Волковыска
О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск
23:06,
СТВ
Как Лукашенко мог стать контактом первого уровня
12:26,
БДГ
Мужчины кажется оплатили товар чужой картой. Вы их знаете?
20:42,
Виртуальный Брест
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Волонтеры запускают горячую линию психологической помощи для медиков - ищут психологов-добровольцев
13:51,
Tut.by
Бесконтактная заправка доступна на АЗС «Белоруснефти»
10:36,
Газета Авангард
За ситуацией в лесах Беларуси специалисты наблюдают с воздуха
15:22,
БT
Тест по минским скульптурам, которые вы могли раньше не видеть
12:00,
Tut.by
Стрим Минздрава в 12:30 на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь
11:30,
БT
Милиция: столичный таксист полтора года подрабатывал распространителем наркотиков
12:35,
Tut.by
В Минской области обустраивают памятники, спортивные площадки, озеленяют территории
15:26,
БT
Все новости