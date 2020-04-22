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«Все нормально, это наша работа». Портреты врачей инфекционки, которые вышли из «грязной зоны»

22.04.2020 17:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники реанимации инфекционной больницы сейчас выполняют, наверное, самую тяжелую работу в мире: специальные костюмы, еще не изученная до конца болезнь, страх принести вирус домой. Фотограф Ксения Голубович сделала портреты медработников в «чистой зоне» минской инфекционки, куда они ненадолго приходят передохнуть.


В реанимационных боксах медики работают в специальных костюмах — без них туда нельзя. Иногда специалист проводит в боксе по 3−6 часов. Потом многоразовые костюмы дезинфицируются специальными средствами и под кварцем. И только в «чистой зоне» медик сейчас может остаться в своей обычной форме.


Врачи не привыкли жаловаться, их работа — спасать людей. Вот и врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Семенова на все вопросы отвечает просто: «Все нормально».

 


Врач анестезиолог-реаниматолог Александр Щитковский отправил своего сына с бабушкой на дачу — в самоизоляцию. Его жена работает из дома. Александр не ездит домой, и семью пока видит только на фотографиях в телефоне.

 


Медсестра Валерия Клюева благодарит команду Grillman, которые привозят медработникам завтраки, обеды и ужины: «Это не только помогает сэкономить рабочее время, но и очень вкусно».

Медсестра Оля Гришанова не воспользовалась возможностью изолироваться от семьи в гостинице. «Морально мне было бы тяжело, — говорит Ольга, — Ребенку 5 лет, он такой маленький». Ольга говорит, что ее сын хочет быть доктором, чтобы помогать людям, или милиционером, чтобы ловить преступников, или пожарным, чтобы тушить пожары: «Дети на родителей равняются. Кем родители работают, теми и они хотят быть».

Детям медсестры Инны Олешкевич 8 и 11 лет. Они очень переживают за маму и постоянно расспрашивают ее о работе. «У нас пока в реанимации все замечательно, никто не болеет, — говорит она. — Все сотрудники постоянно проверяются, делают тесты».

Медсестра Ольга Борташевич живет рядом с больницей и общественным транспортом не пользуется: «Прошлась пешочком на работу, и обратно пешочком». Ольга, как и ее коллеги-медсестры, не стала отправлять ребенка в школу (у нее семилетнюю дочь). Написала заявление на домашнее обучение.

За день из инфекционной больницы выписали 10 человек.

 
 
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Медработники реанимации инфекционной больницы сейчас выполняют, наверное, самую тяжелую работу в мире: специальные костюмы, еще не изученная до конца болезнь,...
 
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