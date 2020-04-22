Как выглядит робот, который будет измерять температуру у пассажиров в минском аэропорту

Источник материала: Tut.by

В Национальном аэропорту «Минск» появился робот. Он будет измерять температуру всем, кто прилетает в Беларусь.



Фото: телеграм-канал «Официальный Минздрав»

О появлении в аэропорту милого робота сообщил телеграм-канал «Официальный Минздрав».

В торжественной церемонии участвовали руководители индустриального парка «Великий Камень», представители посольства Китая в Беларуси, гендиректор аэропорта Вячеслав Хоронеко и замминистра здравоохранения Борис Андросюк.