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Как выглядит робот, который будет измерять температуру у пассажиров в минском аэропорту
22.04.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Национальном аэропорту «Минск» появился робот. Он будет измерять температуру всем, кто прилетает в Беларусь.
О появлении в аэропорту милого робота
В торжественной церемонии участвовали руководители индустриального парка «Великий Камень», представители посольства Китая в Беларуси, гендиректор аэропорта Вячеслав Хоронеко и замминистра здравоохранения Борис Андросюк.
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В Национальном аэропорту «Минск» появился робот. Он будет измерять температуру всем, кто прилетает в Беларусь.
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