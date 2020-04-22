150 лет вождю: день рождения Владимира Ленина

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин — революционер, теоретик марксизма, лидер партии большевиков, приведший её к власти в России в 1917 году, первый руководитель советского правительства.





По традиции в этот день в г. Несвиже члены Несвижской районной организации Коммунистичекой партии Беларуси, представители общественных объединений и трудовых коллективов района возложили цветы к памятнику Владимира Ленина. Участие в мероприятии принял заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков. Перед собравшимися выступил второй секретарь Несвижской районной организации Коммунистичекой партии Беларуси Виталий Романчук. Он поздравил присутствующих с днём рождения Ленина, вспомнил ключевые вехи жизни политика.

— Имя Владимира Ильича Ленина стало светочем и путеводной звездой трудящихся всего мира. Оно живет и вечно будет жить в сердцах и умах передового человечества, призывая к неустанной борьбе за лучшее будущее — подчеркнул Виталий Константинович.

Наталья ЕРМОШЕНКО.