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150 лет вождю: день рождения Владимира Ленина

22.04.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин  — революционер, теоретик марксизма, лидер партии большевиков, приведший её к власти в России в 1917 году, первый руководитель советского правительства. 

150 лет вождю: день рождения Владимира Ленина

По традиции в этот день в г. Несвиже члены Несвижской районной организации Коммунистичекой партии Беларуси, представители общественных объединений и трудовых коллективов района возложили цветы к памятнику Владимира Ленина. Участие в мероприятии принял заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков.  Перед собравшимися выступил  второй секретарь Несвижской районной организации Коммунистичекой партии Беларуси Виталий Романчук. Он поздравил присутствующих  с днём рождения Ленина, вспомнил ключевые вехи жизни политика.

Имя Владимира Ильича Ленина стало светочем и путеводной звездой трудящихся всего мира. Оно живет и вечно будет жить в сердцах и умах передового человечества,  призывая к неустанной борьбе за лучшее будущее подчеркнул Виталий Константинович. 

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин  — революционер, теоретик марксизма, лидер партии большевиков, приведший её к власти в
 
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