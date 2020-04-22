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С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии

23.04.2020 08:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Традиционно они пройдут и в эту субботу, 25 апреля. В столице с 9:00 до 12:00 в этот день на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
В Миноблисполкоме жителей центрального региона выслушает управляющий  делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.

 
 
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Традиционно они пройдут и в эту субботу, 25 апреля. В столице с 9:00 до 12:00 в этот день на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем...
 
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